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    Объектив Nikon Nikkor Z 18-140mm f/3.5-6.3 VR DX

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    Код товара : УТ-00065950

    Артикул : @ JMA713DA

    • Nikkor Z 18-140mm f/3.5-6.3 VR DX
    • Nikkor Z 18-140mm f/3.5-6.3 VR DX
    • Nikkor Z 18-140mm f/3.5-6.3 VR DX
    • Nikkor Z 18-140mm f/3.5-6.3 VR DX
    • Nikkor Z 18-140mm f/3.5-6.3 VR DX
    • Nikkor Z 18-140mm f/3.5-6.3 VR DX
    • Nikkor Z 18-140mm f/3.5-6.3 VR DX
    • Nikkor Z 18-140mm f/3.5-6.3 VR DX
    • Nikkor Z 18-140mm f/3.5-6.3 VR DX

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    23%

    64 990 ₽

    49 900 ₽

    Гарантия 1 год. Авторизованный сервис.

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

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    Характеристики
    Описание
    Видео
    Аксессуары
    Отзывы0

    Описание

    • 7,8-кратный зум
    • Стабилизация изображения VR, эффективность 5 ступеней экспозиции
    • Компактный и легкий
    • Качество NIKKOR Z

    Универсальный зум-объектив формата DX расширит ваши горизонты. Максимальная резкость. Идеальная стабилизация. Благодаря небольшому весу объектив можно повсюду брать с собой, а его диапазон фокусных расстояний отлично подходит для съемки людей, природы и достопримечательностей с высокой детализацией. Куда бы вы ни отправились — в далекие путешествия или короткие поездки, — этот объектив заменит вам все остальные.

    Всегда под рукой
    Объектив NIKKOR Z DX 18–140mm f/3.5-6.3 VR по-настоящему универсален, поскольку в нем идеально сбалансированы размер, вес и разрешение. Используйте широкоугольное положение чтобы запечатлеть городские улицы, интерьеры помещений и пейзажи. Увеличьте расстояние фокусировки до среднего положения телефото, чтобы снимать выразительные портреты. Расстояние 140 мм позволяет делать превосходные снимки достопримечательностей в отдалении.

    Найдите новые ракурсы
    Мощный 7,8-кратный зум позволяет всегда быть наготове, где бы вы ни снимали. Даже если древние руины расположены на другом берегу реки, они окажутся в центре вашего кадра. Проявите творчество: поэкспериментируйте со сжатием и боке, снимая своих детей во время игры.

    Превосходная стабилизация
    Система подавления вибраций объектива обеспечивает стабилизацию во время съемки фотографий и видеороликов и позволяет снимать с выдержкой на 5 ступеней длиннее, исключая дрожание фотокамеры. Снимки получатся четкими даже в сумерках, а видео — стабильным даже при съемке с рук.

    Пригородные поездки или далекие путешествия
    Креативные снимки. Великолепные видеоролики. Этот объектив весит всего 315 г, поэтому он не только функциональный, но и удобный. Корпус объектива защищен от пыли и капель воды, поэтому вы можете не бояться попасть под небольшой дождь во время похода¹.

    Качество, оправдывающее ожидания
    Всегда и везде. Этот функциональный зум-объектив позволяет получать потрясающие глубокие изображения, наполненные цветом и деталями. Невероятная резкость по всей площади кадра даже при съемке с близкого расстояния или в широкоугольном положении. Боке получается мягким и нежным. Автофокусировка выполняется быстро, а функция распознавания глаз в фотокамерах Z позволяет зафиксировать внимание на желаемом объекте.

    Ваш помощник в путешествиях
    Широкие городские улицы. Портреты людей вдалеке. Детали скульптур. С этим объективом беззеркальная фотокамера Nikon Z формата DX может снимать видео с любого угла. Фокусировка выполняется плавно, точно и бесшумно, а точка фокусировки сохраняется даже при зуммировании. Изменение освещения происходит плавно, поэтому ролики выглядят естественно.

    Подойдите ближе
    Будь то мегаполис или нетронутая природа — невероятно малое минимальное расстояние фокусировки (всего 0,20 м) при широком угле зрения позволяет снимать объекты близко, захватывая большое пространство позади них. Минимальное расстояние фокусировки 0,40 м при максимальном зуммировании помогает создавать потрясающие портреты.

    Легкое управление
    Настраивайте управление и назначайте элементам на корпусе желаемые параметры, чтобы быстро менять их во время фото- и видеосъемки. Можно настраивать ISO, диафрагму, коррекцию экспозиции или фокусировку вручную с помощью кольца управления. У него рифленая поверхность, а также плавное, тихое и точное вращение.

    ¹ Компания не дает гарантий, что объектив сохранит защиту от пыли и капель воды во всех ситуациях и при любых условиях.

    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.