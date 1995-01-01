Описание

Когда можно взять с собой только один объектив

Где бы ни находились объекты — очень близко или невероятно далеко, — АФ выполняется быстро, точно и тихо. При установке объектива на беззеркальные фотокамеры Nikon Z, имеющие режимы «Животное‎»‎ и «Автомобиль‎»‎, достигается идеальная стабилизация во время отслеживания движущихся объектов, будь то птицы или самолеты. Превосходное разрешение объектива сохраняется даже при использовании телеконвертера.

Резкость на любом расстоянии

Великолепная резкость по всему кадру. Линзы Nikon из стекла ED и Super ED исключают хроматическую аберрацию от центра к краям изображения даже при съемке с максимально открытой диафрагмой или с близкого расстояния.

Всегда в фокусе

Эффективная система подавления вибраций, эквивалентная 5,5 ступени, позволяет снимать с рук, используя более длинную выдержку и не жертвуя при этом резкостью. Минимальное расстояние фокусировки составляет всего 0,75 м в широкоугольном положении и 0,98 м при максимальном фокусном расстоянии.

Выйти из тени

Антибликовое покрытие ARNEO и нанокристаллическое покрытие Nano Crystal Coat сводят к минимуму блики, двоение изображения и коматическую засветку, препятствуя случайному попаданию световых лучей в объектив. Исключительная четкость по всему кадру даже при контровом освещении.

Безотказная конструкция

Для вас больше нет непреодолимых расстояний с объективом, который создан для съемки вне помещений. Полная герметизация надежно защищает объектив от пыли и влаги, особенно вокруг байонета и всех движущихся частей¹. Передний элемент имеет фторсодержащее покрытие Nikon, которое отталкивает пыль и влагу и легко чистится.

Легкий. Объектив можно без проблем взять с собой в поход, на фотоохоту или на спортивное мероприятие. Несмотря на большой диапазон фокусных расстояний (100–400 мм), объектив весит всего лишь приблизительно 1,35 кг².

Объектив можно без проблем взять с собой в поход, на фотоохоту или на спортивное мероприятие. Несмотря на большой диапазон фокусных расстояний (100–400 мм), объектив весит всего лишь приблизительно 1,35 кг². Сбалансированный. При зуммировании центр тяжести объектива не смещается, позволяя точно кадрировать изображение от широкоугольного до телефото. Он идеально подходит для видеосъемки со стабилизатора.

При зуммировании центр тяжести объектива не смещается, позволяя точно кадрировать изображение от широкоугольного до телефото. Он идеально подходит для видеосъемки со стабилизатора. Надежный. Птица на ветке. Самолет. При зуммировании объектив не втягивается и не выдвигается самопроизвольно. Вам даже не нужно его фиксировать. Просто направьте фотокамеру и сделайте снимок!

Птица на ветке. Самолет. При зуммировании объектив не втягивается и не выдвигается самопроизвольно. Вам даже не нужно его фиксировать. Просто направьте фотокамеру и сделайте снимок! Управляемый. Чрезвычайно малый угол поворота кольца зуммирования (всего 80°) позволяет переходить из широкоугольного в максимальное положение телефото одним движением. Вы не упустите ни одного кадра.

Чрезвычайно малый угол поворота кольца зуммирования (всего 80°) позволяет переходить из широкоугольного в максимальное положение телефото одним движением. Вы не упустите ни одного кадра. Точность в кубе. Для колец зуммирования и фокусировки подобран комфортный вращающий момент. Тонкое бесшумное кольцо управления удобно расположено и управляется одним пальцем, позволяя менять диафрагму, коррекцию экспозиции или ISO.

Для колец зуммирования и фокусировки подобран комфортный вращающий момент. Тонкое бесшумное кольцо управления удобно расположено и управляется одним пальцем, позволяя менять диафрагму, коррекцию экспозиции или ISO. Готов к видеосъемке. «Дыхание фокуса» практически отсутствует, поэтому настройка фокуса не окажет заметного влияния на угол зрения. Легкое стабильное управление диафрагмой помогает менять экспозицию в любой момент съемки сюжета.

«Дыхание фокуса» практически отсутствует, поэтому настройка фокуса не окажет заметного влияния на угол зрения. Легкое стабильное управление диафрагмой помогает менять экспозицию в любой момент съемки сюжета. Гибкие возможности настройки. Ведение объекта, замер экспозиции, брекетинг и многое другое — к вашим услугам широкий выбор функций, которые можно назначить двум кнопкам Fn на объективе. Пользователи цифровых зеркальных фотокамер Nikon уже оценили гибкие возможности, которые дают эти кнопки³.

¹ Компания не дает гарантий, что объектив сохранит защиту от пыли и капель воды во всех ситуациях и при любых условиях.

² С установленным кольцом для штатива объектив весит прибл. 1440 г.

³ Количество назначаемых функций зависит от используемой фотокамеры Nikon Z.

⁴ Отображаемое значение при минимальной диафрагме может изменяться в зависимости от размера шага экспозиции, установленного на фотокамере.