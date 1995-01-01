Neewer Z2PRO-N – это мощная профессиональная вспышка для камер Nikon. Она одновременно является наследницей модели Z2 и парой для вспышки Z880. По сравнению с Z2 главными улучшениями стали новые кварцевые лампы и система охлаждения (до 100 срабатываний при мощности 1/1, до 100 000 ресурс срабатываний всего), а также новый радиоприемник, который поддерживает не только систему управления Neewer Q, но и систему Godox X (Godox - только в режиме на прием, в ведомом режиме). А с Z880 их связывает одинаковая мощность (76 Дж), батарея и многие другие параметры. Основным отличием является форма головки: круглая форма рассеивателя Z2PRO обеспечивает более естественное световое пятно, зато прямоугольная головка Z880 может фокусировать свет дальше (зум до 200 мм).

Новый аккумулятор NB-Z1 Pro емкостью 3000 мАч имеет встроенный зарядный порт типа USB-C, поэтому легко заряжается как дома, от универсальных сетевых адаптеров, так и в дороге – от USB розеток в транспорте, пауэрбанков и других USB источников питания. Он обеспечивает порядка 600 срабатываний на полной мощности, чего хватит на полный съемочный день, а зарядка с 0 до 100% занимает всего 2.5 часа (при токе 5В 2А)

Вспышка обладает всеми необходимыми атрибутами для профессионального использования: это поддержка TTL-авто и ручного режима (с быстрым переключением между ними с помощью отдельного рычажка), наклонно-поворотная головка с автоматическим или ручным зумом, высокая мощность импульса, ИК подсветка автофокуса и отдельная светодиодная лампа пилотного света (также может использоваться как подсветка АФ с беззеркальными камерами). Помимо срабатываний с высокой мощностью, возможна съемка и со очень слабой энергией импульса (1/256, прибл. 0.3 Дж) – это важно, к примеру, для съемки новорожденных, чьи глаза очень чувствительны к яркому свету.

Головка Z2PRO является магнитной, к ней подходят как магнитные аксессуары Neewer (диффузоры, соты, шторки, светофильтры и так далее), так и аналогичные аксессуары для вспышек типа Godox V1 / V1 Pro. Это значительно расширяет творческие возможности, причем в очень удобном быстросъемном формате: установка необходимой насадки занимает буквально секунды, как и ее замена. Кроме того, через существующие адаптеры Neewer CRB1 или Godox S2 / S3 на вспышку можно установить весь огромный ассортимент световых модификаторов с байонетом Bowens, включая сотфбоксы, жесткие рефлекторы, портретные тарелки, линзы Френеля, проекционные насадки и так далее.

Встроенный радиотрансивер, работающий на частоте 2.4 ГГц, позволяет вспышке работать как в ведомом, так и в ведущем режиме. Z2PRO может управлять другими накамерными вспышками и студийными моноблоками Neewer, а в режиме RX (ресивер) также совместима с синхронизаторами системы Godox X. Можно создавать сложные схемы освещения с несколькими вспышками, распределенными по 4 группам (5 групп при использовании синхронизаторов Neewer QPRO). Радиопередача работает на расстоянии до 100 метров, поэтому даже со съемкой масштабных сцен не будет никаких проблем.

Поддержка режима высокоскоростной синхронизации (HSS) дает возможность снимать с выдержками до 1/8000 с, что позволяет использовать вспышку при ярком солнечном свете, меняя изначальный светотеневой рисунок так, как вы хотите («пересиливая солнце»). Имеется и режим стробоскопа (до 199 Гц).

Вся необходимая информация отображается на крупном ЖК дисплее с современным интерфейсом. USB порт дает пользователям возможность самостоятельно обновлять прошивки по мере выхода новых версий. Также предусмотрен вход для синхрокабеля: микро-джек 2.5 мм.

Обратите внимание: вспышка несовместима с камерой Nikon D810.

Характеристики