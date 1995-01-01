Neewer Z160 – это компактная мануальная вспышка, совместимая с камерами всех брендов. Единственным требованием является наличие центрального контакта в горячем башмаке. Данная вспышка имеет условно автоматический режим – не TTL, с замером через объектив, а с помощью собственного датчика света, расположенного на передней панели. Рукоятка, расположенная справа, позволяет увеличить или уменьшить энергию импульса в диапазоне +/- ступени экспозиции. Также есть полностью ручной режим М и ручной режим с дистанционным срабатыванием по 1 / 2 вспышке (S1 / S2). Наконец, вспышка поддерживает синхронизацию по кабелю: гнездо 2.5 мм дает возможность использовать как кабели, так и универсальные радиосинхронизаторы.

Поскольку камера не видит вспышку, снимать рекомендуется в режиме М, ручная экспозиция, иначе фотографии будут получаться пересвеченными. Вспышка тоже не видит настройки камеры, по этому по умолчанию считает, что установлено f/2.8 с выдержкой 1/200 с при ISO 100. Если вы хотите поменять одну из этих настроек, то не забудьте компенсировать ее другой: например, закрывая диафрагму до f/4, повысьте ISO до 200. Иначе авторежим будет работать некорректно. Так как цифровые камеры дают возможность делать тестовые снимки и тут же проверять результат, это не так сложно, как может показаться.

Управление очень простое: качалкой слева можно включить вспышку и выбрать соответствующий режим: А (авто) или М (ручной). Кнопка по центру качалки дает возможность сделать тестовый импульс (проверить работоспособность). Диск справа регулирует мощность, а ползунок по центру сверху позволяет выбрать режим синхронизации: по центральному контакту на камере или по световой ловушке, дистанционно. Вся важная информация отображается на небольшом, но ярком ЖК дисплее.

Вспышка работает от встроенного литий-ионного аккумулятора 7.2В 1100 мАч, что позволяет не беспокоиться о покупке батареек, а также обеспечивает быструю перезарядку (около 1.5 с). Аккумулятора хватает приблизительно на 650 срабатываний с полной мощностью, а заряжается он через USB-C порт, то есть можно без проблем пополнить заряд в дороге. Обратите внимание, что после примерно 30 последовательных срабатываний на полной мощности вспышке потребуется время на охлаждение, интервалы между срабатываниями станут значительно дольше.

Пилотный свет: 2 светодиода, расположенные по бокам от ксеноновой лампы, можно использовать и для оценки светового рисунка, и в качестве подсветки автофокуса – при съемке в очень темных условиях.

В комплекте со вспышкой идет белый матовый рассеиватель, который немного смягчает характер освещения, а также расширяет угол освещения, что важно при использовании широкоугольной оптики. Угол освещения без рассеивателя соответствует углу объектива с фокусным расстоянием 28 мм.

Благодаря компактному размеру Neewer Z120 SE всегда можно взять с собой на вечеринку, а при съемке днем она позволит убрать нежелательные тени с лица и приглушить яркость фона. Доступная цена – покупка не нанесет большого урона вашему бюджету, а вы получите возможность поэкспериментировать с импульсным светом и поснимать в ностальгическом стиле «мыльниц» и папарацци. Компактность: вспышка ощущается практически невесомой и прекрасно сочетается с компактными фотоаппаратами или беззеркальными камерами.

Характеристики

Совместимость: универсальная (все камеры с центральным контактом в горячем башмаке)

Ведущее число: 14 (м, ISO 100)

Энергия импульса в Дж (Вт*с): 22

Мощность пилотного света: 0.5 Вт

Регулировка мощности: от 1/1 до 1/128 с шагом 1/3 ступени

Режимы: авто, ручной, ручной с дистанционным срабатыванием по 1 / 2 импульсу (S1 / S2)

Выдержка синхронизации: до 1/250 с

Цветовая температура вспышки: 6000К +/- 200К

Цветовая температура пилотного света: 6500К

Питание: встроенный литий-ионный аккумулятор 7.2В 1100 мАч, 650 срабатываний при 1/1, зарядка через USB-C порт (около 1.5 ч.)

Скорость перезарядки: от 1.5 с (полная мощность)

Вес: 160 г

Комплектация: