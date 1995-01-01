Neewer Z120 SE – это компактная мануальная вспышка, совместимая с камерами всех брендов. Единственным требованием является наличие центрального контакта в горячем башмаке. Мощность выставляется только вручную, но с современными цифровыми камерами, когда вы можете с легкостью сделать несколько «пристрелочных» кадров, это не составляет большой проблемы. Зато по размерам она прекрасно сочетается с беззеркальными камерами и компактными фотоаппаратами типа Fujifilm X100.

Есть режим дистанционного срабатывания по 1 или 2 импульсу другой вспышки (S1 и S2). Управление очень простое: кнопка Mode переключает между режимами работы (M / S1 / S2), а «+» и «-» регулируют мощность. Есть кнопка тестового импульса. Вся необходимая информация отображается на небольшом, но ярком ЖК дисплее.

Вспышка работает от встроенного литий-ионного аккумулятора, что позволяет не беспокоиться о покупке батареек, а также обеспечивает быструю перезарядку. Аккумулятора хватает приблизительно на 500 срабатываний с полной мощностью, а заряжается он через USB-C порт, то есть можно без проблем пополнить заряд в дороге.

В комплекте со вспышкой идет белый матовый рассеиватель, который немного смягчает характер освещения, а также расширяет угол освещения, что важно при использовании широкоугольной оптики. Также в коробке мягкий чехол и USB кабель.

Благодаря компактному размеру Neewer Z120 SE всегда можно взять с собой на вечеринку, а при съемке днем она позволит убрать нежелательные тени с лица и немного приглушить яркость фона. Доступная цена – покупка не нанесет большого урона вашему бюджету, а вы получите возможность поэкспериментировать со вспышками или поснимать в ностальгическом стиле «мыльниц» и папарацци.

Обратите внимание: поскольку вспышка не поддерживает коммуникацию с камерой, снимать нужно в режиме М, ручная экспозиция.

Характеристики