Фотовспышка Neewer Z120 SE Flash Light, универсальная
Товар не найден
Описание
Neewer Z120 SE – это компактная мануальная вспышка, совместимая с камерами всех брендов. Единственным требованием является наличие центрального контакта в горячем башмаке. Мощность выставляется только вручную, но с современными цифровыми камерами, когда вы можете с легкостью сделать несколько «пристрелочных» кадров, это не составляет большой проблемы. Зато по размерам она прекрасно сочетается с беззеркальными камерами и компактными фотоаппаратами типа Fujifilm X100.
Есть режим дистанционного срабатывания по 1 или 2 импульсу другой вспышки (S1 и S2). Управление очень простое: кнопка Mode переключает между режимами работы (M / S1 / S2), а «+» и «-» регулируют мощность. Есть кнопка тестового импульса. Вся необходимая информация отображается на небольшом, но ярком ЖК дисплее.
Вспышка работает от встроенного литий-ионного аккумулятора, что позволяет не беспокоиться о покупке батареек, а также обеспечивает быструю перезарядку. Аккумулятора хватает приблизительно на 500 срабатываний с полной мощностью, а заряжается он через USB-C порт, то есть можно без проблем пополнить заряд в дороге.
В комплекте со вспышкой идет белый матовый рассеиватель, который немного смягчает характер освещения, а также расширяет угол освещения, что важно при использовании широкоугольной оптики. Также в коробке мягкий чехол и USB кабель.
Благодаря компактному размеру Neewer Z120 SE всегда можно взять с собой на вечеринку, а при съемке днем она позволит убрать нежелательные тени с лица и немного приглушить яркость фона. Доступная цена – покупка не нанесет большого урона вашему бюджету, а вы получите возможность поэкспериментировать со вспышками или поснимать в ностальгическом стиле «мыльниц» и папарацци.
Обратите внимание: поскольку вспышка не поддерживает коммуникацию с камерой, снимать нужно в режиме М, ручная экспозиция.
Характеристики
- Совместимость: универсальная (все камеры с центральным контактом в горячем башмаке)
- Ведущее число: 12
- Регулировка мощности: от 1/1 до 1/128 с шагом 1/3 ступени
- Режимы: ручной (М), ручной с дистанционным срабатыванием по 1 / 2 импульсу (S1 / S2)
- Выдержка синхронизации: до 1/250 с
- Цветовая температура: 5600К
- Питание: встроенный литий-ионный аккумулятор 3.7В 2000 мАч, 500 срабатываний при 1/1
- Скорость перезарядки: от 0.1 до 1.8 с
- Размеры: 73.7 х 71.1 х 46.8 мм
- Вес: 128 г