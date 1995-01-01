Вспышка Neewer Z1 является, по сути, копией вышедшей ранее Godox V1 (которая, в свою очередь, копировала Profoto A1): круглая головка с магнитным креплением для различных модифицирующих насадок, литий-ионный аккумулятор, обеспечивающий быструю перезарядку и возможность серийной съемки, поддержка TTL и HSS режимов, стробоскопа, синхронизации по 1 или 2 шторке, а также беспроводное управление. Вспышка работает в системе Neewer Wireless Q: она может как управлять другими моделями Neewer этой системы, так и работать от них в ведомом режиме. Благодаря 32 каналам и 99 ID идентификаторам можно избежать ложных срабатываний при работе рядом с другими фотографами. Имеется функция автоматического сканирования свободного канала.

Дальность действия радиоуправления составляет 100 м, в ведущем режиме можно управлять 4 группами вспышек, в ведомом доступны 5 (при использовании синхронизатора QPRO). Автоматичеcкое (TTL) управление мощностью облегчает использование вспышки при съемке «на ходу», с быстро меняющимся уровнем освещенности. Режим HSS (высокоскоростной синхронизации, до 1/8000 с) позволит вам использовать вспышку даже при ярком солнечном свете – как для обычной подсветки теней, так и для «пересиливания» солнца и создания собственного светотеневого рисунка. При съемке в затемненной студии минимальная длительность импульса 1/20 000 с дает возможность «замораживать» даже очень быстрое движение, объекты будут запечатлены с максимальной четкостью. В ручном режиме Neewer Z1 обладает широким диапазоном регулировки мощности: от 1 до 1/256. Это позволяет, к примеру, безопасно снимать новорожденных детей, глаза которых очень чувствительны к свету. В режиме максимальной мощности Z1 выдерживает 30 срабатываний подряд, затем срабатывает защита от перегрева (60 при мощности 1/2, 100 при 1/4 и так далее).

При использовании с зеркальными камерами можно включить инфракрасную подсветку автофокуса (с беззеркальными ИК подсветка не работает), также имеется светодиодная пилотная лампа, которая поможет предварительно оценить световой рисунок (что особенно удобно при использовании узконаправленных насадок, таких как соты или снуты). Данную лампу также можно использовать для помощи автофокусу беззеркальных камер.

Neewer Z1 обладает широкими возможностями для применения, будь то фотосессии в школах, в детских садах, на мероприятиях, свадебная или рекламная съемка на различных локациях и так далее. Круглая форма головки обеспечивает естественное, округлое световое пятно, а большое количество световых модификаторов, среди которых есть купольные рассеиватели, белые карты, соты, шторки, цветные фильтры (подходят и аксессуары Godox для V1 / V1 Pro), позволяет творчески управлять светом, создавать сложные сценарии освещения. Особенно удобно магнитное крепление: компактные насадки устанавливаются и заменяются буквально за пару секунд. Через адаптеры Neewer CRB1 S Type или Godos S2 (продаются отдельно) вспышку можно использовать практически со всеми световыми модификаторами с байонетом Bowens, а также с фотозонтами.

Обратите внимание: вспышки Neewer несовместимы с Godox – ни по радиосинхронизации, ни по питанию. Аккумуляторы и синхронизаторы Godox для них не подходят.

Neewer Z1-C предназначена для камер Canon, но в ручном режиме может использоваться и с фотоаппаратами других брендов, если у них имеется центральный контакт в горячем башмаке.

Комплектация

Вспышка Z1-C

Литиевый аккумулятор NB-Z1

Зарядное устройство

Сетевой адаптер

USB кабель

Подставка

Чехол

Характеристики