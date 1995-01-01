Недорогая мануальная фотовспышка, которая подходит ко всем фотоаппаратам, имеющим центральный контакт в горячем башмаке. Стандартные размеры, стандартная мощность, однако ведущее число здесь несколько ниже, чем у конкурентов с зум-рефлекторами (в.ч. измеряется в максимальном положении зума). Имеется встроенный широкоугольный рассеиватель и белая карточка. Управление крайне простое: кнопки +/- регулируют мощность (от 1 до 1/128 с шагом в полную ступень), а кнопка Mode позволяет переключиться в режим срабатывания по световой ловушке, от импульсов других вспышек. Головка вспышки отклоняется вверх на угол до 90° и вращается в стороны суммарно на 270°.

Вспышка работает от 4 батарей типа АА – как одноразовых щелочных, так и от перезаряжаемых Ni-MH аккумуляторов. Также поддерживается питание от внешних батарейных блоков: сбоку на корпусе расположено гнездо с 3 штырьками, которое совместимо с большинством внешних бат.блоков – с ними вспышка будет перезаряжаться значительно быстрее, а работать – дольше. Рядом с гнездом для внешних блоков находится разъем PC для синхронизации по кабелю. С помощью пары универсальных синхронизаторов (продаются отдельно) вспышка может срабатывать и в полностью беспроводном режиме. При использовании нескольких вспышек, как правило, достаточно установить синхронизатор на одну из них, а остальные будут срабатывать по ее импульсу.

Температурные ограничения: TT560 выдерживает 20 срабатываний подряд при мощности 1 - 1/2, 40 при мощности 1/4 - 1/8, 80 при мощности 1/16 - 1/32 и 160 при работе на минимальных мощностях. После этого активируется встроенная защита от перегрева, которая увеличивает интервалы между импульсами. Дайте вспышке остыть в течение приблизительно 10 минут, чтобы вернуться к работе с нормальной скоростью.

В целом, очень простая модель, которая прекрасно подойдет для начинающих фотографов или для профессионалов с ограниченным бюджетом. Дополните ее держателем для фотозонтов, софтбоксом, универсальным адаптером под байонет Bowens, цветными светофильтрами, другими аксессуарами, используйте сразу несколько таких вспышек, чтобы формировать интересные светотеневые рисунки. Из основных недостатков можно отметить устаревшую систему питания: во-первых, вам нужно отдельно приобрести АА элементы, во-вторых, перезарядка вспышки занимает достаточно долгое время (до 5 секунд при работе на полной мощности). Из плюсов можно назвать металлическую «пятку», более надежную по сравнению с пластиковыми аналогами.

Характеристики