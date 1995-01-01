Комплект из 2 стоек для накамерных вспышек, легкого студийного освещения и таких аксессуаров как отражатели, флаги, складные фоны на пружине и так далее. Максимальная высота составляет 210 см, безопасная нагрузка: до 2.5 кг, амортизация отсутствует (для легкого оборудования она не слишком и нужна). Стойки достаточно компактно складываются (до 72 см в длину), а небольшой вес (780 г) делает их хорошим выбором для выездной съемки. Стойки оснащены несъемным шпиготом стандартного диаметра 5/8" (Baby), а также штативным винтом 1/4"-20.

При съемке на улице или при использовании больших световых модификаторов мы рекомендуем использовать какие-либо утяжелители (небольшие мешки с песком или их аналоги), чтобы избежать опрокидывания стоек и повреждения хрупкой техники.

Характеристики