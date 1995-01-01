Комплект из 2 стоек Neewer ST210, 210 см, до 2.5 кг, без амортизации
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Описание
Комплект из 2 стоек для накамерных вспышек, легкого студийного освещения и таких аксессуаров как отражатели, флаги, складные фоны на пружине и так далее. Максимальная высота составляет 210 см, безопасная нагрузка: до 2.5 кг, амортизация отсутствует (для легкого оборудования она не слишком и нужна). Стойки достаточно компактно складываются (до 72 см в длину), а небольшой вес (780 г) делает их хорошим выбором для выездной съемки. Стойки оснащены несъемным шпиготом стандартного диаметра 5/8" (Baby), а также штативным винтом 1/4"-20.
При съемке на улице или при использовании больших световых модификаторов мы рекомендуем использовать какие-либо утяжелители (небольшие мешки с песком или их аналоги), чтобы избежать опрокидывания стоек и повреждения хрупкой техники.
Характеристики
- Безопасная нагрузка: 2.5 кг
- Амортизация: нет
- Максимальная высота: 210 см
- Минимальная высота: 87.5 см
- Длина в сложенном виде: 72 см
- Диаметр секций: 24 / 20 / 17 мм
- Вес: 0.78 кг
- Крепление: несъемный шпигот 5/8" (Baby) с винтом 1/4"-20
- Материалы: алюминиевый сплав, пластик
- Страна производства: Китай
- Комплектация:
- Стойка - 2 шт.
- Мягкий чехол - 2 шт.