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Комплект из 2 стоек Neewer ST210, 210 см, до 2.5 кг, без амортизации

  • ST210, 210 см, до 2.5 кг, без амортизации
  • ST210, 210 см, до 2.5 кг, без амортизации
  • ST210, 210 см, до 2.5 кг, без амортизации
  • ST210, 210 см, до 2.5 кг, без амортизации
  • ST210, 210 см, до 2.5 кг, без амортизации
  • ST210, 210 см, до 2.5 кг, без амортизации
  • ST210, 210 см, до 2.5 кг, без амортизации
  • ST210, 210 см, до 2.5 кг, без амортизации
  • ST210, 210 см, до 2.5 кг, без амортизации
  • ST210, 210 см, до 2.5 кг, без амортизации
  • ST210, 210 см, до 2.5 кг, без амортизации
  • ST210, 210 см, до 2.5 кг, без амортизации
  • ST210, 210 см, до 2.5 кг, без амортизации
  • ST210, 210 см, до 2.5 кг, без амортизации
  • ST210, 210 см, до 2.5 кг, без амортизации
  • ST210, 210 см, до 2.5 кг, без амортизации
  • ST210, 210 см, до 2.5 кг, без амортизации
  • ST210, 210 см, до 2.5 кг, без амортизации
  • ST210, 210 см, до 2.5 кг, без амортизации
Код товара:УТ-00083757
Артикул:NWR4802-10100219

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Комплект из 2 стоек для накамерных вспышек, легкого студийного освещения и таких аксессуаров как отражатели, флаги, складные фоны на пружине и так далее. Максимальная высота составляет 210 см, безопасная нагрузка: до 2.5 кг, амортизация отсутствует (для легкого оборудования она не слишком и нужна). Стойки достаточно компактно складываются (до 72 см в длину), а небольшой вес (780 г) делает их хорошим выбором для выездной съемки. Стойки оснащены несъемным шпиготом стандартного диаметра 5/8" (Baby), а также штативным винтом 1/4"-20.

При съемке на улице или при использовании больших световых модификаторов мы рекомендуем использовать какие-либо утяжелители (небольшие мешки с песком или их аналоги), чтобы избежать опрокидывания стоек и повреждения хрупкой техники.

Характеристики

  • Безопасная нагрузка: 2.5 кг
  • Амортизация: нет
  • Максимальная высота: 210 см
  • Минимальная высота: 87.5 см
  • Длина в сложенном виде: 72 см
  • Диаметр секций: 24 / 20 / 17 мм
  • Вес: 0.78 кг
  • Крепление: несъемный шпигот 5/8" (Baby) с винтом 1/4"-20
  • Материалы: алюминиевый сплав, пластик
  • Страна производства: Китай
  • Комплектация:
    • Стойка - 2 шт.
    • Мягкий чехол - 2 шт.