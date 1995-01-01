Nearity V32AFL – веб-камера 4K UHD с технологией HDR обеспечивает бесподобные изображения.

Особенности Nearity V32AFL:

Подключи и играй: просто подключите его к компьютеру с помощью USB-кабеля.

Автоматическое кадрирование: легко запечатлеть каждую деталь и представить вас в центре внимания.

Шумоподавление на базе искусственного интеллекта: двойные микрофоны с шумоподавлением отфильтровывают нежелательный шум.

Бесшовная связь, идеальное сотрудничество.

Улучшите качество ваших виртуальных встреч с помощью кристально чистого HD-видео и студийного звука. Благодаря простой настройке и совместимости V32 делает каждый конференц-звонок интересным и продуктивным. Запечатлейте каждое выражение лица, идею и момент в реалистичных деталях. Попрощайтесь с коммуникационными барьерами и поприветствуйте новую эру беспрепятственного взаимодействия.

Шаг в реальность

Высокоточный 8-мегапиксельный объектив и видео в формате HD 4K / 30 кадров в секунду обеспечивают насыщенное качество видео с высоким разрешением в любой ситуации.

Сделай так, чтобы твой голос был услышан

Благодаря двойным микрофонам V32 улавливает чистый звук с расстояния до 5 метров, гарантируя, что разговоры всегда будут естественными и четкими.

Оставайтесь на связи в безопасности

Широкий угол обзора V32 в 90° идеально подходит для съемки нескольких участников на камеру, соблюдая при этом правила физического дистанцирования.

ЗАСТАВЛЮ ТЕБЯ ВЫГЛЯДЕТЬ ПОТРЯСАЮЩЕ

Обеспечьте первоклассную видеосвязь со своего рабочего места с помощью камеры конференц-зала 4K V32. Тщательно разработанная для работы на профессиональном уровне, эта веб-камера для видеоконференций по-новому определяет ваше виртуальное сотрудничество.

ОТЛИЧНО ЗВУЧИТ В ЛЮБОЙ ОБСТАНОВКЕ

Наслаждайтесь максимально естественными и кристально чистыми разговорами с помощью веб-камеры для видеоконференций 4K Pro. Передовая технология шумоподавления еще больше расширяет возможности совместной работы, эффективно устраняя фоновые шумы, которые могут отвлечь внимание. Нажмите на кнопку, чтобы испытать на себе преимущества системы ProperClean®.

Выгляди как можно лучше

Технология Ultra 4K HD позволяет запечатлеть сложные детали, а функции высокого динамического диапазона (HDR) автоматически адаптируются для улучшения вашего внешнего вида при любых условиях освещения, будь то при слабом освещении или под прямыми солнечными лучами.

Адаптируйте свое освещение

Получите расширенный контроль над вашими изображениями и видео с помощью нашей интуитивно понятной функции трехуровневой регулировки яркости. Легко прикасайтесь к освещению и настраивайте его в соответствии с вашими предпочтениями, гарантируя, что ваши визуальные эффекты будут сиять при идеальном освещении.

Настройте свое направление

Наша технология съемки конференц-залов со сверхшироким углом обзора 90° позволяет фиксировать и раскрывать больше деталей. Проводите ли вы презентацию или участвуете в дискуссиях, сверхширокая камера гарантирует, что каждый аспект будет показан с исключительной четкостью.

Сосредоточившись на тебе

Функция focus on your mode автоматически создает захватывающие эффекты глубины, деликатно размывая фон, чтобы выделить объект съемки.

Сформулируйте себя идеально

Оставайтесь сосредоточенными и вовлеченными, независимо от того, куда заведет вас беседа. Конференц-камера V32 с микрофоном следит за вами на протяжении всего разговора, обеспечивая идеальную съемку независимо от того, как вы двигаетесь.

Чистый звук в шумной обстановке

V32 использует технологию подавления шума с помощью искусственного интеллекта для уменьшения фонового шума во время звонков, такого как набор текста, шуршание бумаг или фоновая болтовня, обеспечивая четкое и сфокусированное звучание.

Одноэтапная настройка

Просто подключите USB-кабель к компьютеру, и V32 мгновенно установит соединение.

Универсальные варианты монтажа

Используйте регулируемый зажим для надежного крепления видеооборудования конференц-зала V32 там, где оно лучше всего подходит (ноутбук, монитор или столешница), или используйте встроенную резьбу для крепления к вашему собственному штативу.

Для всех Ваших виртуальных взаимодействий

От онлайн-обучения и преподавательской деятельности до задач в домашнем офисе, конференций, совещаний и видеозвонков, потоковой передачи игр - V32 неизменно обеспечивает исключительную производительность. Это ваш надежный партнер для любого виртуального взаимодействия.

Характеристики:

Сенсор: 1/2,8 дюйма, 8 МП

Режим фокусировки: Фиксированный фокус 3,0 мм

Объектив без искажений

Особенности микрофона

Тип микрофона: 2-элементные ECM-микрофоны

Чувствительность: -38 дБ@1 кГц

Сигнал/Шум: 70 дБ@1 кГц

Характеристики видео

Поддерживается защита от мерцания

Поддерживается автоматическая экспозиция

Поддерживается автоматический баланс белого

Подавление 3D-шума

Максимальное разрешение: 4K

Соотношение сторон: 16:9

YUY2: максимальное разрешение 480P при 30 кадрах в секунду

MJPEG: максимум 4K при 30 кадрах в секунду, максимум 1080P при 60 кадрах в секунду

5-кратный цифровой зум

Поддерживается HDR

Автоматическое кадрирование

Автофокус

Звуковые характеристики

Диапазон звукоснимателя зоны: -60° ~60°

Максимальное подавление фонового шума: 8 дБ

Эффективное расстояние захвата: 5 м (16,40 футов)

Поддерживается AGC

Физические характеристики

Высота: 106 мм

Ширина: 56 мм

Глубина: 61 мм

Цвет: Серый

Мощность и подключение

USB0 Type-A

Внешний источник питания: USB 5V / 1A

Заполняющий свет

Совместимые операционные системы