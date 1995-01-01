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4K веб-камера Nearity V30S, для конференций, 120°, ИИ отслеживание

  • V30S, для конференций, 120°, ИИ отслеживание
  • V30S, для конференций, 120°, ИИ отслеживание
  • V30S, для конференций, 120°, ИИ отслеживание
  • V30S, для конференций, 120°, ИИ отслеживание
  • V30S, для конференций, 120°, ИИ отслеживание
  • V30S, для конференций, 120°, ИИ отслеживание
  • V30S, для конференций, 120°, ИИ отслеживание
  • V30S, для конференций, 120°, ИИ отслеживание
  • V30S, для конференций, 120°, ИИ отслеживание
  • V30S, для конференций, 120°, ИИ отслеживание
  • V30S, для конференций, 120°, ИИ отслеживание
  • V30S, для конференций, 120°, ИИ отслеживание
  • V30S, для конференций, 120°, ИИ отслеживание
  • V30S, для конференций, 120°, ИИ отслеживание
  • V30S, для конференций, 120°, ИИ отслеживание
Код товара:УТ-00089984
Артикул:AW-V30S

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Улучшите свой голос
4-микрофонный массив MEMS четко улавливает ваш голос на расстоянии до 4 м (120°), а технология подавления реверберации уменьшает фоновый шум, чтобы ваш голос был в центре внимания.

Держит вас в кадре
С видеокамерой V30S UHD для видеоконференций вы всегда будете в центре внимания. Усовершенствованная технология распознавания лиц видеокамеры использует автоматическое кадрирование, чтобы вы всегда были в идеальном кадре и в фокусе, даже если вы двигаетесь во время разговора.

Профессиональный взгляд
Сверхширокое поле зрения 120° и разрешение 4K UHD захватывают весь конференц-зал, гарантируя, что все участники будут видны на высококачественном видео. Независимо от того, проводите ли вы видеоконференцию с участием 8-10 человек или просто присоединяетесь к ней в одиночку, V30S поможет вам выглядеть и чувствовать себя лучше на каждой удаленной встрече.

Алгоритмы глубокого обучения
V30S использует алгоритмы искусственного интеллекта с глубоким обучением для снижения фонового шума и улучшения качества звука во время совещаний. Эта технология особенно эффективна для устранения непостоянных шумов, таких как звуки клавиатуры или щелчков мыши, для обеспечения четкого и чистого звучания.

2 динамика
Если в вашей переговорной нет аудиоколонок – это не беда. 2 встроенных спикера обеспечивают достаточный уровень громкости для комфортного распознавания речи даже на расстоянии 5 метров от камеры. Nearity V30S – оборудование премиум-класса с разрешением 4K для вашей переговорной комнаты. Используя передовые интеллектуальные функции на основе искусственного интеллекта, такие как автоматическое кадрирование и направленный захват звука с фильтрацией постороннего шума, данная камера предлагает превосходное качество аудио и видео.

Конфиденциальность у вас под рукой
С видеокамерой V30 с разрешением UHD вы можете быть уверенным в свое конфиденциальности, когда видеокамера не используется. Физическая шторка объектива гарантирует, что ваше личное пространство не будет отслеживаться или записываться.

Характеристики

Камера

  • Матрица: Sony 1/2.8'' CMOS, 8 Мп.
  • Диафрагма f/1.8
  • Угол обзора: 120° / 110° / 75° (диагональный, горизонтальный, вертикальный)

Видео

  • Защита от мерцания
  • Автоматическая экспозиция
  • Автоматический баланс белого
  • 3D-шумоподавление
  • Макс. разрешение: UHD 4К, 3840 х 2160
  • Кодеки:
    • YUV: макс. 480P@30к/с
    • MJPEG: макс. 1080P@30к/с
    • H.264: макс. 2160P@30 к/с
  • Автокадрирование
  • 3х цифровой зум

Аудио

  • 4-элементный MEMS-микрофон
  • Эффективное расстояние захвата: 4 м
  • Чувствительность: -38 дБ SPL при 1 кГц
  • Соотношение сигнал / шум: 63 дБА SPL при 1 кГц
  • Угол захвата звука: -60°~60°
  • Максимальное подавление фонового шума: 18 дБ
  • Автоматическая регулировка усиления
  • Подавление реверберации
Размеры: 180 х 55 х 49 мм
Вес: 273 г
Вес брутто: 620 г
Питание: 5В 1А от устройства
Подключение: USB 2.0 Type-C
Совместимые ОС: Windows, Mac OS, Linux

Что в комплекте:

  • Камера
  • Пульт ДУ
  • Штатив
  • Кабель USB-A/-C, длина 2 м
  • Документация