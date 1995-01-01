4K веб-камера Nearity V30S, для конференций, 120°, ИИ отслеживание
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Описание
Улучшите свой голос
4-микрофонный массив MEMS четко улавливает ваш голос на расстоянии до 4 м (120°), а технология подавления реверберации уменьшает фоновый шум, чтобы ваш голос был в центре внимания.
Держит вас в кадре
С видеокамерой V30S UHD для видеоконференций вы всегда будете в центре внимания. Усовершенствованная технология распознавания лиц видеокамеры использует автоматическое кадрирование, чтобы вы всегда были в идеальном кадре и в фокусе, даже если вы двигаетесь во время разговора.
Профессиональный взгляд
Сверхширокое поле зрения 120° и разрешение 4K UHD захватывают весь конференц-зал, гарантируя, что все участники будут видны на высококачественном видео. Независимо от того, проводите ли вы видеоконференцию с участием 8-10 человек или просто присоединяетесь к ней в одиночку, V30S поможет вам выглядеть и чувствовать себя лучше на каждой удаленной встрече.
Алгоритмы глубокого обучения
V30S использует алгоритмы искусственного интеллекта с глубоким обучением для снижения фонового шума и улучшения качества звука во время совещаний. Эта технология особенно эффективна для устранения непостоянных шумов, таких как звуки клавиатуры или щелчков мыши, для обеспечения четкого и чистого звучания.
2 динамика
Если в вашей переговорной нет аудиоколонок – это не беда. 2 встроенных спикера обеспечивают достаточный уровень громкости для комфортного распознавания речи даже на расстоянии 5 метров от камеры. Nearity V30S – оборудование премиум-класса с разрешением 4K для вашей переговорной комнаты. Используя передовые интеллектуальные функции на основе искусственного интеллекта, такие как автоматическое кадрирование и направленный захват звука с фильтрацией постороннего шума, данная камера предлагает превосходное качество аудио и видео.
Конфиденциальность у вас под рукой
С видеокамерой V30 с разрешением UHD вы можете быть уверенным в свое конфиденциальности, когда видеокамера не используется. Физическая шторка объектива гарантирует, что ваше личное пространство не будет отслеживаться или записываться.
Характеристики
Камера
- Матрица: Sony 1/2.8'' CMOS, 8 Мп.
- Диафрагма f/1.8
- Угол обзора: 120° / 110° / 75° (диагональный, горизонтальный, вертикальный)
Видео
- Защита от мерцания
- Автоматическая экспозиция
- Автоматический баланс белого
- 3D-шумоподавление
- Макс. разрешение: UHD 4К, 3840 х 2160
- Кодеки:
- YUV: макс. 480P@30к/с
- MJPEG: макс. 1080P@30к/с
- H.264: макс. 2160P@30 к/с
- Автокадрирование
- 3х цифровой зум
Аудио
- 4-элементный MEMS-микрофон
- Эффективное расстояние захвата: 4 м
- Чувствительность: -38 дБ SPL при 1 кГц
- Соотношение сигнал / шум: 63 дБА SPL при 1 кГц
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Угол захвата звука: -60°~60°
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Максимальное подавление фонового шума: 18 дБ
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Автоматическая регулировка усиления
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Подавление реверберации
Вес: 273 г
Вес брутто: 620 г
Подключение: USB 2.0 Type-C
Что в комплекте:
- Камера
- Пульт ДУ
- Штатив
- Кабель USB-A/-C, длина 2 м
- Документация