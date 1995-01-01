Улучшите свой голос

4-микрофонный массив MEMS четко улавливает ваш голос на расстоянии до 4 м (120°), а технология подавления реверберации уменьшает фоновый шум, чтобы ваш голос был в центре внимания.

Держит вас в кадре

С видеокамерой V30S UHD для видеоконференций вы всегда будете в центре внимания. Усовершенствованная технология распознавания лиц видеокамеры использует автоматическое кадрирование, чтобы вы всегда были в идеальном кадре и в фокусе, даже если вы двигаетесь во время разговора.

Профессиональный взгляд

Сверхширокое поле зрения 120° и разрешение 4K UHD захватывают весь конференц-зал, гарантируя, что все участники будут видны на высококачественном видео. Независимо от того, проводите ли вы видеоконференцию с участием 8-10 человек или просто присоединяетесь к ней в одиночку, V30S поможет вам выглядеть и чувствовать себя лучше на каждой удаленной встрече.

Алгоритмы глубокого обучения

V30S использует алгоритмы искусственного интеллекта с глубоким обучением для снижения фонового шума и улучшения качества звука во время совещаний. Эта технология особенно эффективна для устранения непостоянных шумов, таких как звуки клавиатуры или щелчков мыши, для обеспечения четкого и чистого звучания.

2 динамика

Если в вашей переговорной нет аудиоколонок – это не беда. 2 встроенных спикера обеспечивают достаточный уровень громкости для комфортного распознавания речи даже на расстоянии 5 метров от камеры. Nearity V30S – оборудование премиум-класса с разрешением 4K для вашей переговорной комнаты. Используя передовые интеллектуальные функции на основе искусственного интеллекта, такие как автоматическое кадрирование и направленный захват звука с фильтрацией постороннего шума, данная камера предлагает превосходное качество аудио и видео.

Конфиденциальность у вас под рукой

С видеокамерой V30 с разрешением UHD вы можете быть уверенным в свое конфиденциальности, когда видеокамера не используется. Физическая шторка объектива гарантирует, что ваше личное пространство не будет отслеживаться или записываться.

Характеристики

Камера

Матрица: Sony 1/2.8'' CMOS, 8 Мп.

Диафрагма f/1.8

Угол обзора: 120° / 110° / 75° (диагональный, горизонтальный, вертикальный)

Видео

Защита от мерцания

Автоматическая экспозиция

Автоматический баланс белого

3D-шумоподавление

Макс. разрешение: UHD 4К, 3840 х 2160

Кодеки: YUV: макс. 480P@30к/с MJPEG: макс. 1080P@30к/с H.264: макс. 2160P@30 к/с

Автокадрирование

3х цифровой зум

Аудио

4-элементный MEMS-микрофон

Эффективное расстояние захвата: 4 м

Чувствительность: -38 дБ SPL при 1 кГц

Соотношение сигнал / шум: 63 дБА SPL при 1 кГц

Угол захвата звука: -60°~60°

Максимальное подавление фонового шума: 18 дБ

Автоматическая регулировка усиления

Подавление реверберации

Размеры: 180 х 55 х 49 мм

Вес: 273 г

Вес брутто: 620 г

Питание: 5В 1А от устройства

Подключение: USB 2.0 Type-C

Совместимые ОС: Windows, Mac OS, Linux

Что в комплекте: