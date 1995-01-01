Веб-камера Nearity Nuroum V15AF, 1080p 60 к/с
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Описание
- Производите отличное впечатление в любой ситуации с углом обзора 75° и автофокусом.
- Подключи и играй: просто подключись и мгновенно присоединяйся к своим встречам.
- Показать или закрыть: отключите изображение или звук всего одним касанием.
Выглядите отлично, звучите профессионально
Оцените конференц-веб-камеру V15 с разрешением 2K, автофокусом и двумя микрофонами с шумоподавлением. Она идеально подходит для различных сценариев видеозвонков, включая видеоконференции, онлайн-обучение, телемедицину и многое другое. Широкая совместимость и простая настройка делают её универсальным выбором.
Два микрофона с шумоподавлением
Два микрофона с шумоподавлением улавливают голос в радиусе 3 м, повышая четкость и естественность звука. Оцените автоматическое подавление эха и интеллектуальное шумоподавление для более качественного звучания.
Фокусировка на вас
Угол обзора 75° оптимизирован для личного использования, он обеспечивает отсутствие отвлекающих деталей на заднем плане. Благодаря функции автофокусировки вас будет хорошо видно.
Защитите свою конфиденциальность
2 клавиши на верхней панели позволяют быстро отключить изображение и звук.
Приложение NearSync
Бесплатное приложение NearSync Desktop позволит быстро настроить изображение и загрузить обновления прошивки.
Простая установка
Камера легко устанавливается поверх монитора или на штатив (гнездо 1/4"). При этом ее можно вращать и наклонять для настройки кадра. Не требуется установка специальных драйверов: просто подключите V15 в USB-A порт и начинайте работу.
Характеристики камеры Nearity V15AF
- Диафрагма: f/2.4
- Сенсор: 1/2.9" 4 Мп
- Фокусное расстояние: 4.4 мм
- Угол обзора: 75° (диагональный)
- Объектив без искажений геометрии
Характеристики видео
- Автоматическая защита от мерцания
- Автоматическая экспозиция (настройка яркости)
- Автоматический баланс белого
- 3D подавление шума
- Максимальное разрешение: 2K 30р или Full HD 60р
- Соотношение сторон: 16:9
Особенности микрофона
- 2 электретных конденсаторных микрофона
- Чувствительность: -38 дБ при 1 кГц
- Соотношение сигнал / шум: 70 дБ при 1 кГц
Звуковые характеристики
- Ширина области звукового подбора: 120° (+/- 60°)
- Максимальное подавление фонового шума: 15 дБ
- Эффективное расстояние захвата: 3 метра
Физические характеристики
- Размеры: 106 х 61 х 56 мм
- Вес: 154 г
- Цвет: Белый
Подключение
- Подключение: USB 2.0 type A
- Питание: 5В 0.5А (по USB)
Совместимость с операционными системами: Windows / Mac / Linux / Chrome OS