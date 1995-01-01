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Веб-камера Nearity Nuroum V15AF, 1080p 60 к/с

  • Nuroum V15AF, 1080p 60 к/с
  • Nuroum V15AF, 1080p 60 к/с
  • Nuroum V15AF, 1080p 60 к/с
  • Nuroum V15AF, 1080p 60 к/с
  • Nuroum V15AF, 1080p 60 к/с
  • Nuroum V15AF, 1080p 60 к/с
  • Nuroum V15AF, 1080p 60 к/с
  • Nuroum V15AF, 1080p 60 к/с
  • Nuroum V15AF, 1080p 60 к/с
  • Nuroum V15AF, 1080p 60 к/с
  • Nuroum V15AF, 1080p 60 к/с
Код товара:УТ-00094459
Артикул:AW-V15AF (-)

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

  • Производите отличное впечатление в любой ситуации с углом обзора 75° и автофокусом.
  • Подключи и играй: просто подключись и мгновенно присоединяйся к своим встречам.
  • Показать или закрыть: отключите изображение или звук всего одним касанием.

Выглядите отлично, звучите профессионально
Оцените конференц-веб-камеру V15 с разрешением 2K, автофокусом и двумя микрофонами с шумоподавлением. Она идеально подходит для различных сценариев видеозвонков, включая видеоконференции, онлайн-обучение, телемедицину и многое другое. Широкая совместимость и простая настройка делают её универсальным выбором.

Два микрофона с шумоподавлением
Два микрофона с шумоподавлением улавливают голос в радиусе 3 м, повышая четкость и естественность звука. Оцените автоматическое подавление эха и интеллектуальное шумоподавление для более качественного звучания.

Фокусировка на вас
Угол обзора 75° оптимизирован для личного использования, он обеспечивает отсутствие отвлекающих деталей на заднем плане. Благодаря функции автофокусировки вас будет хорошо видно.

Защитите свою конфиденциальность
2 клавиши на верхней панели позволяют быстро отключить изображение и звук.

Приложение NearSync
Бесплатное приложение NearSync Desktop позволит быстро настроить изображение и загрузить обновления прошивки.

Простая установка
Камера легко устанавливается поверх монитора или на штатив (гнездо 1/4"). При этом ее можно вращать и наклонять для настройки кадра. Не требуется установка специальных драйверов: просто подключите V15 в USB-A порт и начинайте работу.

Характеристики камеры Nearity V15AF

  • Диафрагма: f/2.4
  • Сенсор: 1/2.9" 4 Мп
  • Фокусное расстояние: 4.4 мм
  • Угол обзора: 75° (диагональный)
  • Объектив без искажений геометрии

Характеристики видео

  • Автоматическая защита от мерцания
  • Автоматическая экспозиция (настройка яркости)
  • Автоматический баланс белого
  • 3D подавление шума
  • Максимальное разрешение: 2K 30р или Full HD 60р
  • Соотношение сторон: 16:9

Особенности микрофона

  • 2 электретных конденсаторных микрофона
  • Чувствительность: -38 дБ при 1 кГц
  • Соотношение сигнал / шум: 70 дБ при 1 кГц

Звуковые характеристики

  • Ширина области звукового подбора: 120° (+/- 60°)
  • Максимальное подавление фонового шума: 15 дБ
  • Эффективное расстояние захвата: 3 метра

Физические характеристики

  • Размеры: 106 х 61 х 56 мм
  • Вес: 154 г
  • Цвет: Белый

Подключение

  • Подключение: USB 2.0 type A
  • Питание: 5В 0.5А (по USB)

Совместимость с операционными системами: Windows / Mac / Linux / Chrome OS