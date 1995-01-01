Производите отличное впечатление в любой ситуации с углом обзора 75° и автофокусом.

Подключи и играй: просто подключись и мгновенно присоединяйся к своим встречам.

Показать или закрыть: отключите изображение или звук всего одним касанием.

Выглядите отлично, звучите профессионально

Оцените конференц-веб-камеру V15 с разрешением 2K, автофокусом и двумя микрофонами с шумоподавлением. Она идеально подходит для различных сценариев видеозвонков, включая видеоконференции, онлайн-обучение, телемедицину и многое другое. Широкая совместимость и простая настройка делают её универсальным выбором.

Два микрофона с шумоподавлением

Два микрофона с шумоподавлением улавливают голос в радиусе 3 м, повышая четкость и естественность звука. Оцените автоматическое подавление эха и интеллектуальное шумоподавление для более качественного звучания.

Фокусировка на вас

Угол обзора 75° оптимизирован для личного использования, он обеспечивает отсутствие отвлекающих деталей на заднем плане. Благодаря функции автофокусировки вас будет хорошо видно.

Защитите свою конфиденциальность

2 клавиши на верхней панели позволяют быстро отключить изображение и звук.

Приложение NearSync

Бесплатное приложение NearSync Desktop позволит быстро настроить изображение и загрузить обновления прошивки.

Простая установка

Камера легко устанавливается поверх монитора или на штатив (гнездо 1/4"). При этом ее можно вращать и наклонять для настройки кадра. Не требуется установка специальных драйверов: просто подключите V15 в USB-A порт и начинайте работу.

Характеристики камеры Nearity V15AF

Диафрагма: f/2.4

Сенсор: 1/2.9" 4 Мп

Фокусное расстояние: 4.4 мм

Угол обзора: 75° (диагональный)

Объектив без искажений геометрии

Характеристики видео

Автоматическая защита от мерцания

Автоматическая экспозиция (настройка яркости)

Автоматический баланс белого

3D подавление шума

Максимальное разрешение: 2K 30р или Full HD 60р

Соотношение сторон: 16:9

Особенности микрофона

2 электретных конденсаторных микрофона

Чувствительность: -38 дБ при 1 кГц

Соотношение сигнал / шум: 70 дБ при 1 кГц

Звуковые характеристики

Ширина области звукового подбора: 120° (+/- 60°)

Максимальное подавление фонового шума: 15 дБ

Эффективное расстояние захвата: 3 метра

Физические характеристики

Размеры: 106 х 61 х 56 мм

Вес: 154 г

Цвет: Белый

Подключение

Подключение: USB 2.0 type A

Питание: 5В 0.5А (по USB)

Совместимость с операционными системами: Windows / Mac / Linux / Chrome OS