Шумоподавление с поддержкой ИИ

Гарнитура Nuroum HP31D Wireless Business Headset оснащена функцией шумоподавления на базе искусственного интеллекта. Она использует современный аудиопроцессор HiFi4 DSP и нейронную сеть, которая снижает уровень фонового шума до 99,9%. Дома или в шумном офисе блокируются отвлекающие факторы, такие как гул кондиционеров и уличного трафика, стук клавиатуры, играющие дети, разговоры коллег и так далее. Ваш голос звучит четко и разборчиво во время каждого звонка.

Bluetooth 5.4 и многоточечное подключение

Наушники Nuroum HP31D поддерживают Bluetooth 5.4 с многоточечным подключением, позволяя одновременно подключаться к двум устройствам Bluetooth и плавно переключаться между ними. Благодаря сверхнизкой задержке передачи звука в 30 мс, стабильному подключению и большому радиусу действия беспроводной связи в 10 метров, они обеспечивают чистый и качественный звук в реальном времени. Входящий в комплект USB-A адаптер позволяет подключаться к ПК, которые не оснащены встроенным Bluetooth модулем. Подключение по принципу Plug-and-Play: установил и забыл, дополнительные драйверы для работы устройства не требуются.

Длительное время автономной работы и отключение звука одним нажатием

Встроенный аккумулятор обеспечивает до 35 часов разговоров или 45 часов воспроизведения музыки на одном заряде. Интуитивно понятное управление гарнитурой, включая многофункциональную кнопку и большую кнопку отключения микрофона (Mute).

Комфорт в течение всего дня и эргономичный дизайн

Гарнитура изначально разрабатывалась для использования в течение всего дня, поэтому комфорту при длительном ношении уделено особое внимание. Насладитесь мягкими амбушюрами с наполнителем из протеиновой пены с эффектом памяти и эластичным оголовьем с мягкой кожаной вставкой. Микрофон поворачивается на 250°: можно носить как слева, так и справа, а поворотные на 180° амбушюры подходят для голов различной формы и размера. Комфорт без компромиссов, идеальный выбор как для профессиональных, так и для личных нужд.

Универсальное подключение и широкая совместимость

Входящий в комплект USB-адаптер подходит для компьютеров без Bluetooth. Совместимая с Windows, Mac, Linux, Android и iOS, эта беспроводная гарнитура накладного типа станет надежным помощником для работы, звонков, онлайн-курсов, конференций, вебинаров, работы в колл-центре или из дома.

Характеристики

Микрофон

Шумоподавление на базе ИИ: есть

Подавление эха: есть

Тип микрофона: всенаправленный ECM

Количество микрофонов: 2 (для голоса и для контроля шума)

Чувствительность: -42 дБ SPL @ 1 кГц; -38 дБ SPL @ 1 кГц

Соотношение сигнал / шум: 60 дбВ/Па (А-взвешенное)

Частотный диапазон: 100 Гц - 10 кГц (для голоса) и 20 Гц - 20 кГц (для шума)

Динамики

Частотная характеристика: 20 Гц - 20 кГц

Максимальная мощность: 10 мВт

Сопротивление: 32 Ом

Bluetooth

Версия: 5.4

Протоколы: HFP, A2DP, AVRCP

Дальность действия: 10 м

Аккумулятор

Емкость: 400 мАч 3.7В

Время зарядки: 2 ч (5В 0.5А)

Время использования в режиме разговора: 35 ч

Время использования в режиме прослушивания: 45 ч

Размеры: 157.7 х 184.9 х 68.6 мм

Размеры с упаковкой: 200 х 186 х 81 мм

Вес: 184 г

Вес брутто: 557 г

Комплектация: