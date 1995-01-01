Беспроводная гарнитура Nearity Nuroum HP31D Wireless Business Headset, Bluetooth 5.4, стерео
Товар не найден
Характеристики
Описание
Шумоподавление с поддержкой ИИ
Гарнитура Nuroum HP31D Wireless Business Headset оснащена функцией шумоподавления на базе искусственного интеллекта. Она использует современный аудиопроцессор HiFi4 DSP и нейронную сеть, которая снижает уровень фонового шума до 99,9%. Дома или в шумном офисе блокируются отвлекающие факторы, такие как гул кондиционеров и уличного трафика, стук клавиатуры, играющие дети, разговоры коллег и так далее. Ваш голос звучит четко и разборчиво во время каждого звонка.
Bluetooth 5.4 и многоточечное подключение
Наушники Nuroum HP31D поддерживают Bluetooth 5.4 с многоточечным подключением, позволяя одновременно подключаться к двум устройствам Bluetooth и плавно переключаться между ними. Благодаря сверхнизкой задержке передачи звука в 30 мс, стабильному подключению и большому радиусу действия беспроводной связи в 10 метров, они обеспечивают чистый и качественный звук в реальном времени. Входящий в комплект USB-A адаптер позволяет подключаться к ПК, которые не оснащены встроенным Bluetooth модулем. Подключение по принципу Plug-and-Play: установил и забыл, дополнительные драйверы для работы устройства не требуются.
Длительное время автономной работы и отключение звука одним нажатием
Встроенный аккумулятор обеспечивает до 35 часов разговоров или 45 часов воспроизведения музыки на одном заряде. Интуитивно понятное управление гарнитурой, включая многофункциональную кнопку и большую кнопку отключения микрофона (Mute), упрощает управление вызовами, а входящая в комплект зарядная база и USB-кабель обеспечивают легкую подзарядку. Наушники можно заряжать 2 способами: либо на подставке, либо подключив USB кабель напрямую (вариант для случаев, когда наушники нужны прямо сейчас).
Комфорт в течение всего дня и эргономичный дизайн
Гарнитура изначально разрабатывалась для использования в течение всего дня, поэтому комфорту при длительном ношении уделено особое внимание. Насладитесь мягкими амбушюрами с наполнителем из протеиновой пены с эффектом памяти и эластичным оголовьем с мягкой кожаной вставкой. Микрофон поворачивается на 250°: можно носить как слева, так и справа, а поворотные на 180° амбушюры подходят для голов различной формы и размера. Комфорт без компромиссов, идеальный выбор как для профессиональных, так и для личных нужд.
Универсальное подключение и широкая совместимость
Входящий в комплект USB-адаптер подходит для компьютеров без Bluetooth. Совместимая с Windows, Mac, Linux, Android и iOS, эта беспроводная гарнитура накладного типа станет надежным помощником для работы, звонков, онлайн-курсов, конференций, вебинаров, работы в колл-центре или из дома.
Характеристики
Микрофон
- Шумоподавление на базе ИИ: есть
- Подавление эха: есть
- Тип микрофона: всенаправленный ECM
- Количество микрофонов: 2 (для голоса и для контроля шума)
- Чувствительность: -42 дБ SPL @ 1 кГц; -38 дБ SPL @ 1 кГц
- Соотношение сигнал / шум: 60 дбВ/Па (А-взвешенное)
- Частотный диапазон: 100 Гц - 10 кГц (для голоса) и 20 Гц - 20 кГц (для шума)
Динамики
- Частотная характеристика: 20 Гц - 20 кГц
- Максимальная мощность: 10 мВт
- Сопротивление: 32 Ом
Bluetooth
- Версия: 5.4
- Протоколы: HFP, A2DP, AVRCP
- Дальность действия: 10 м
Аккумулятор
- Емкость: 400 мАч 3.7В
- Время зарядки: 2 ч (5В 0.5А)
- Время использования в режиме разговора: 35 ч
- Время использования в режиме прослушивания: 45 ч
Размеры: 157.7 х 184.9 х 68.6 мм
Размеры с упаковкой: 200 х 186 х 81 мм
Вес: 184 г
Вес брутто: 557 г
Комплектация:
- Гарнитура
- Зарядная поставка
- USB кабель
- USB Bluetooth адаптер (донгл)
- Документация