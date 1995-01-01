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Проводная гарнитура Nearity Nuroum HP21 Business Headset, USB-A/-C, стерео

  • Nuroum HP21 Business Headset, USB-A/-C, стерео
  • Nuroum HP21 Business Headset, USB-A/-C, стерео
  • Nuroum HP21 Business Headset, USB-A/-C, стерео
  • Nuroum HP21 Business Headset, USB-A/-C, стерео
  • Nuroum HP21 Business Headset, USB-A/-C, стерео
  • Nuroum HP21 Business Headset, USB-A/-C, стерео
  • Nuroum HP21 Business Headset, USB-A/-C, стерео
  • Nuroum HP21 Business Headset, USB-A/-C, стерео
  • Nuroum HP21 Business Headset, USB-A/-C, стерео
  • Nuroum HP21 Business Headset, USB-A/-C, стерео
  • Nuroum HP21 Business Headset, USB-A/-C, стерео
Код товара:УТ-00089988
Артикул:AW-HP21

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Микрофоны с шумоподавлением на основе ИИ
Бизнес-гарнитура HP21 оснащена двумя всенаправленными ECM микрофонами: один используется для подбора речи, другой для подбора окружающего шума. Она работает на базе ведущего в отрасли процессора DSP HiFi4 и сжатой нейронной сети, обученной на обширных данных о шуме. Благодаря этой передовой технологии достигается впечатляющее подавление окружающего шума (ENC) на 99,9%, гарантируя, что ваш голос будет отчетливо слышен во время звонков даже в шумной офисной обстановке.

Конструкция с мягкой подкладкой для максимального комфорта
Гарнитура Nuroum HP21 оснащена толстыми накладными амбушюрами и оголовьем из протеиновой пены с эффектом памяти, что обеспечивает легкое и комфортное ношение. Разработанная для использования в течение всего дня без давления на ушные раковины, она обеспечивает превосходное качество звука, что делает ее идеальным выбором для использования в офисе или колл-центре.

Гибкая регулировка для индивидуальной настройки ношения
Вращающийся на 300° и гибкий микрофон можно носить на любом ухе (в прямом или развернутом положении) и точно позиционировать близко ко рту для более четкого захвата звука. Кроме того, регулируемое оголовье и поворотные амбушюры обеспечивают гибкость, позволяя настроить гарнитуру под любую форму и размер головы, гарантируя индивидуальный комфорт при ношении.

Встроенные кнопки для удобного управления.
Рабочая гарнитура HP21 оснащена 5 удобными кнопками для бесперебойного управления звуком. В их число входят независимая кнопка отключения микрофона во время звонков, многофункциональная кнопка вызова для ответа или завершения телефонных звонков, а также выделенные кнопки регулировки громкости и кнопка воспроизведения/паузы для управления музыкой. Благодаря интуитивно понятному расположению кнопок вы можете легко управлять звуком для повышения удобства и производительности.

Универсальное подключение
Благодаря кабелю Type-C с дополнительным коннектором USB-A, HP21 можно подключить к настольным ПК, ноутбукам, мобильным телефонам, планшетам и так далее. Устройство работает по принципу Plug and Play и не требует установки специальных драйверов.

Nuroum HP21 Business Headset – это надежный помощник для рабочих звонков, онлайн-конференций, удаленной работы из дома и многого другого.

Характеристики

  • Микрофон для голоса
    • всенаправленный ECM микрофон
    • Чувствительность: -38 дБ +/- 1 дБ (при 1 кГц, 0 дБ = 1 В/Па)
    • Соотношение сигнал шум: 62 дБА
    • Частотная характеристика: 20 Гц - 20 кГц
  • Микрофон для шумоподавления
    • всенаправленный ECM микрофон
    • Чувствительность: -42 дБ +/- 1 дБ (при 1 кГц, 0 дБ = 1 В/Па)
    • Соотношение сигнал шум: 59 дБА
    • Частотная характеристика: 20 Гц - 20 кГц
  • Динамики
    • Макс. мощность: 20 мВт
    • Сопротивление: 32 Ом
    • Частотная характеристика: 20 Гц - 20 кГц
    • Максимальная громкость: 117±3 дБ @ 178 мВ, 1 кГц
  • Аудио
    • ИИ подавление шума: есть
    • Подавление эха: есть
  • Размеры: 192.3 х 210.6 х 66.8 мм
  • Размеры упаковки: 200 х 165 х 53 мм
  • Длина кабеля: 1.5 м
  • Поддерживаемые ОС: Windows, Mac OS, Linux, Android, Chrome OS