Проводная гарнитура Nearity Nuroum HP21 Business Headset, USB-A/-C, стерео
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Характеристики
Описание
Микрофоны с шумоподавлением на основе ИИ
Бизнес-гарнитура HP21 оснащена двумя всенаправленными ECM микрофонами: один используется для подбора речи, другой для подбора окружающего шума. Она работает на базе ведущего в отрасли процессора DSP HiFi4 и сжатой нейронной сети, обученной на обширных данных о шуме. Благодаря этой передовой технологии достигается впечатляющее подавление окружающего шума (ENC) на 99,9%, гарантируя, что ваш голос будет отчетливо слышен во время звонков даже в шумной офисной обстановке.
Конструкция с мягкой подкладкой для максимального комфорта
Гарнитура Nuroum HP21 оснащена толстыми накладными амбушюрами и оголовьем из протеиновой пены с эффектом памяти, что обеспечивает легкое и комфортное ношение. Разработанная для использования в течение всего дня без давления на ушные раковины, она обеспечивает превосходное качество звука, что делает ее идеальным выбором для использования в офисе или колл-центре.
Гибкая регулировка для индивидуальной настройки ношения
Вращающийся на 300° и гибкий микрофон можно носить на любом ухе (в прямом или развернутом положении) и точно позиционировать близко ко рту для более четкого захвата звука. Кроме того, регулируемое оголовье и поворотные амбушюры обеспечивают гибкость, позволяя настроить гарнитуру под любую форму и размер головы, гарантируя индивидуальный комфорт при ношении.
Встроенные кнопки для удобного управления.
Рабочая гарнитура HP21 оснащена 5 удобными кнопками для бесперебойного управления звуком. В их число входят независимая кнопка отключения микрофона во время звонков, многофункциональная кнопка вызова для ответа или завершения телефонных звонков, а также выделенные кнопки регулировки громкости и кнопка воспроизведения/паузы для управления музыкой. Благодаря интуитивно понятному расположению кнопок вы можете легко управлять звуком для повышения удобства и производительности.
Универсальное подключение
Благодаря кабелю Type-C с дополнительным коннектором USB-A, HP21 можно подключить к настольным ПК, ноутбукам, мобильным телефонам, планшетам и так далее. Устройство работает по принципу Plug and Play и не требует установки специальных драйверов.
Nuroum HP21 Business Headset – это надежный помощник для рабочих звонков, онлайн-конференций, удаленной работы из дома и многого другого.
Характеристики
- Микрофон для голоса
- всенаправленный ECM микрофон
- Чувствительность: -38 дБ +/- 1 дБ (при 1 кГц, 0 дБ = 1 В/Па)
- Соотношение сигнал шум: 62 дБА
- Частотная характеристика: 20 Гц - 20 кГц
- Микрофон для шумоподавления
- всенаправленный ECM микрофон
- Чувствительность: -42 дБ +/- 1 дБ (при 1 кГц, 0 дБ = 1 В/Па)
- Соотношение сигнал шум: 59 дБА
- Частотная характеристика: 20 Гц - 20 кГц
- Динамики
- Макс. мощность: 20 мВт
- Сопротивление: 32 Ом
- Частотная характеристика: 20 Гц - 20 кГц
- Максимальная громкость: 117±3 дБ @ 178 мВ, 1 кГц
- Аудио
- ИИ подавление шума: есть
- Подавление эха: есть
- Размеры: 192.3 х 210.6 х 66.8 мм
- Размеры упаковки: 200 х 165 х 53 мм
- Длина кабеля: 1.5 м
- Поддерживаемые ОС: Windows, Mac OS, Linux, Android, Chrome OS