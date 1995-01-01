Веб-камера Nearity Nuroum C20, 1080 30р, динамик
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Описание
Универсальная система видеоконференцсвязи NUROUM C20 — это элегантное и компактное решение для видеоконференцсвязи, сочетающее в себе 2-мегапиксельный CMOS-сенсор для видеозвонков в формате Full HD, объектив со сверхшироким углом обзора, массив из 4 MEMS-микрофонов и высококачественный спикер. Угол обзора 85.5° позволяет охватить всех участников конференц-зала. Идеально подходит для онлайн переговоров команд небольшого или среднего размера.
4 микрофона с шумоподавлением и Hi-Fi динамик
Nuroum C20 оснащена 4 всенаправленными MEMS-микрофонами, которые эффективно подавляют шум и эхо благодаря алгоритму обработки звука на базе искусственного интеллекта. Окружающий шум, такой как звуки работы офисной техники, кондиционеров, гул от уличного трафика, устраняется, а голос в радиусе 4 метров улавливается и передается естественно. Технология полнодуплексной связи гарантирует, что каждый участник совещания будет слышен четко. Оптимизированный на частоты речи динамик выделяет голоса участников и обеспечивает чистое и четкое звучание без искажений даже на высокой громкости.
USB Plug & Play, простое управление
Камера для видеоконференций подключается и питается от прилагаемого кабеля USB-A. Не требуется установка драйверов, не требуется сетевой адаптер питания. На верхней панели расположены 4 сенсорные кнопки: быстрое отключение камеры, отключение микрофонов и регулировка громкости. Кольцевая подсветка по периметру верхней панели отображает рабочее состояние камеры, поэтому ваша конфиденциальность всегда под контролем. Матовый корпус белого фарфорового цвета покрыт специальным веществом, предотвращающим появление отпечатков пальцев и других нежелательных пятен.
Универсальная совместимость и широкое применение
USB-камера Nuroum C20 совместима с компьютерами под управлением Windows, MacOS, Linux и ChromeOS. Она бесперебойно работает со всеми существующими платформами для видеоконференций. Поддерживаемые разрешения: 1920x1080, 1280x720, 640x480. Форматы кодирования: JPEG, MJPG, YUY2, H.264. Камера идеально подходит для видеоконференций, работы из дома, прямых трансляций, онлайн-обучения и т. д.
Удобные обновления прошивки
Программное обеспечение NearSync от Nuroum позволяет легко настраивать параметры изображения, такие как, например, яркость, и беспроблемно обновлять прошивку для внедрения новых функций. Приложение NearSync совместимо как с Windows, так и с MacOS, его можно загрузить на официальном сайте Nuroum.
Характеристики
- Микрофон
- Массив из 4 MEMS микрофонов с покрытием на 360°
- Чувствительность: -26 dBFS (94 дБ SPL @ 1 кГц)
- Соотношение сигнал / шум: 65 дБА
- Эффективный радиус подбора: 4 м
- Динамик
- Мощность: 1.5 Вт (макс)
- Частотный диапазон: 140 Гц - 20 кГц
- Громкость: 80 +/- 3 дБ (в диапазоне 800 - 1500 Гц при мощности 1 Вт на расстоянии 1 м)
- Камера
- Объектив 2.9 мм f/2.4
- Матрица: 1/2.9", 2 Мп.
- Угол обзора: 93.5°, 85.5°, 55° (диагональный, горизонтальный, вертикальный)
- Автоэкспозиция: есть
- Автоматический баланс белого: есть
- Подавление мерцания: есть
- Коррекция геометрии: есть
- Макс. разрешение: 1920 х 1080
- Поддержка UVC 1.1 / 1.5: есть
- Поддержка YUV 360р 30 кадров/с
- Поддержка MJPEG: 1080р 30 кадров/с
- Аудио
- Максимальный уровень шумоподавления: 18 дБ
- Формирование направленности
- Подавление эха и реверберации
- Автоматический контроль громкости
- Питание
- USB 5В 0.5А (USB 2.0)
- Размеры: 27 х 11 см
- Вес: 630 г
- Вес брутто: 830 г