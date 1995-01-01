Универсальная система видеоконференцсвязи NUROUM C20 — это элегантное и компактное решение для видеоконференцсвязи, сочетающее в себе 2-мегапиксельный CMOS-сенсор для видеозвонков в формате Full HD, объектив со сверхшироким углом обзора, массив из 4 MEMS-микрофонов и высококачественный спикер. Угол обзора 85.5° позволяет охватить всех участников конференц-зала. Идеально подходит для онлайн переговоров команд небольшого или среднего размера.

4 микрофона с шумоподавлением и Hi-Fi динамик

Nuroum C20 оснащена 4 всенаправленными MEMS-микрофонами, которые эффективно подавляют шум и эхо благодаря алгоритму обработки звука на базе искусственного интеллекта. Окружающий шум, такой как звуки работы офисной техники, кондиционеров, гул от уличного трафика, устраняется, а голос в радиусе 4 метров улавливается и передается естественно. Технология полнодуплексной связи гарантирует, что каждый участник совещания будет слышен четко. Оптимизированный на частоты речи динамик выделяет голоса участников и обеспечивает чистое и четкое звучание без искажений даже на высокой громкости.

USB Plug & Play, простое управление

Камера для видеоконференций подключается и питается от прилагаемого кабеля USB-A. Не требуется установка драйверов, не требуется сетевой адаптер питания. На верхней панели расположены 4 сенсорные кнопки: быстрое отключение камеры, отключение микрофонов и регулировка громкости. Кольцевая подсветка по периметру верхней панели отображает рабочее состояние камеры, поэтому ваша конфиденциальность всегда под контролем. Матовый корпус белого фарфорового цвета покрыт специальным веществом, предотвращающим появление отпечатков пальцев и других нежелательных пятен.

Универсальная совместимость и широкое применение

USB-камера Nuroum C20 совместима с компьютерами под управлением Windows, MacOS, Linux и ChromeOS. Она бесперебойно работает со всеми существующими платформами для видеоконференций. Поддерживаемые разрешения: 1920x1080, 1280x720, 640x480. Форматы кодирования: JPEG, MJPG, YUY2, H.264. Камера идеально подходит для видеоконференций, работы из дома, прямых трансляций, онлайн-обучения и т. д.

Удобные обновления прошивки

Программное обеспечение NearSync от Nuroum позволяет легко настраивать параметры изображения, такие как, например, яркость, и беспроблемно обновлять прошивку для внедрения новых функций. Приложение NearSync совместимо как с Windows, так и с MacOS, его можно загрузить на официальном сайте Nuroum.

Характеристики