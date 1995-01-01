NearStream VM46 – это компактная вещательная камера высокого уровня. 10х оптический зум (+ 6х цифровой) позволяют вести съемку с большого расстояния. Возможности беспроводного вещания: до 3 камер одновременно можно подключить к смартфону с приложением NearStream App, после чего трансляцию можно передавать по 4G / 5G сетям. Поддержка Ethernet соединения: выгрузка изображения в сеть по RTMP / RTSP протоколам, нативная поддержка OBS Studio и NDI. 8 MEMS микрофонов обеспечивают высококачественный аудиоподбор с интеллектуальным шумоподавлением на базе ИИ. Аудиовход 3.5 мм позволяет подключить внешний микрофон или микшерный пульт. Встроенный литий-ионный аккумулятор обеспечивает до 3 часов автономной работы.

Обратите внимание: 4К изображение записывается на карту памяти, вещание ведется в формате Full HD. Для записи файлов можно использовать карту microSD объёмом от 32 до 128 ГБ, отформатированную в FAT32.

Кристально чистое изображение и 60-кратный гибридный зум

Потоковая камераNearStream VM46 обеспечивает исключительно четкие изображения даже при съемке со значительного расстояния (порядка 30 метров). Оснащенная 1/2.8" CMOS сенсором и светосильным объективом f/1.85-2.63, она обеспечивает четкость и детализацию изображения даже в условиях низкой освещенности. Поддержка Full HD 1080P для потоковой передачи и Ultra 4K для внутренней записи делает ее идеальной камерой для для видеоблогеров, стримеров и создателей контента, стремящихся к высокому качеству изображения.

8 встроенных MEMS-микрофонов с функцией шумоподавления на основе искусственного интеллекта

Камера оснащена 8 встроенными MEMS-микрофонами, захватывающими звук со всех сторон (360°) в радиусе 5 метров. Она использует алгоритм шумоподавления на основе искусственного интеллекта для устранения отвлекающих фоновых шумов. Вы также можете подключать внешние источники (направленный микрофон, радиопетличку, пульт звукорежиссера) через 3.5 стереоразъем. Приложение NearStream также позволяет добавлять фоновую музыку.

Поддержка нескольких камер

Подключение до трех беспроводных камер VM46 для потоковой передачи позволяет создавать эффективные высококачественные трансляции. К примеру, одна камера может брать общий план сцены выступления, вторая – крупный план выступающего, третья – зрительный зал. Для кулинарного шоу:: одна камера расположена фронтально, вторая сбоку под углом, третья – вертикально сверху вниз с крупным планом на стол. Для интервью и подкастов: по 1 камере на участниках, плюс третья камера с общим планом. Приложение позволяет накладывать титры и инфографику, включать режим «картинка в картинке», микшировать звук и так далее.

Простая трансляция на предпочитаемой платформе

Камера поддерживает протоколы RTMP и RTSP, обеспечивая бесперебойную трансляцию на различных онлайн-платформах. В комплекте идет адаптер USB-C / Ethernet (с питанием через Ethernet, PoE), что позволяет наладить надежное соединение даже в больших залах. Нативная поддержка OBS и NDI существенно ускоряет настройку.

Комплектация:

VM46 Камера для потоковой трансляции

Кабель передачи данных USB 2.0 Type C (с адаптером USB-A)

Сетевой адаптер

Адаптер USB-C / Ethernet

Руководство пользователя, гарантийный талон

Характеристики