NearStream VM20 Pro - профессиональная веб-камера для стриминга в формате 4K с 10-кратным оптическим зумом для создания подкастов, мероприятий и образовательных программ. Матрица 50 Мп, поддержка записи на MicroSD, дистанционное управление, выход USB-C / RJ45 / HDMI, беспроводная передача аудио и видео через адаптер NA20, потоковая передача по протоколу RTSP для универсального видеопроизводства.

Четкость 4K и мощный 10-кратный оптический зум

Профессиональная 4K-камера для стриминга VM20 Pro оснащена 1/2-дюймовым CMOS-сенсором премиум-класса и обеспечивает потрясающее разрешение 4K с автофокусом, HDR и 3D-шумоподавлением. Независимо от того, ведете ли вы стрим, записываете видео или режиссируете прямой эфир, 10-кратный оптический зум в сочетании с 4-кратным цифровым зумом (40-кратный гибридный зум) гарантирует, что крупные планы на этой камере с хорошим оптическим зумом будут четкими и детализированными.

Универсальные интерфейсы и рабочие процессы

4K-камера VM20 Pro для стриминга легко адаптируется к вашим условиям, обеспечивая прямую потоковую передачу в формате 4K на ПК или Mac через USB-C, а также надежную поддержку Ethernet через RJ45 для сетевых рабочих процессов по протоколу RTSP. Для устаревших микшеров, студийных мониторов или автономных систем вы также можете выводить безупречное видео в формате 1080p через HDMI или беспроводное AV-соединение, что обеспечивает максимальную гибкость при проведении прямых трансляций. Эта вещательная камера идеально подходит для подключения к устаревшим коммутаторам, мониторам или беспроводным системам в учебных классах и многокамерных студиях.

Стриминг без проводов с помощью NA20

Избавьтесь от путающихся кабелей и сложных настроек с помощью камеры для прямых трансляций VM20 Pro. Входящий в комплект ресивер NA20 передает видео и аудио с низкой задержкой прямо на ваш компьютер. Благодаря использованию специального беспроводного протокола 2,4 ГГц / 5 ГГц вместо стандартного Wi-Fi эта камера для подкастов с разрешением 4K гарантирует стабильное соединение без необходимости использовать длинные кабели USB или HDMI.

Автономная локальная запись до 1 ТБ

Не упустите ни минуты важных лекций, богослужений или интервью. Лучшая 4K-камера для прямых трансляций VM20 Pro позволяет записывать файлы в формате 4K MP4 прямо на карту MicroSD для немедленного резервного копирования или редактирования в автономном режиме. Камера для прямых трансляций поддерживает карты памяти объемом от 32 ГБ до 1 ТБ в формате exFAT. Требуется карта UHS-I U3 / V30 или выше (32 ГБ–1 ТБ) в формате exFAT. Для оптимальной работы камеры с оптическим зумом в разрешении 4K рекомендуются карты с рейтингом V60.

8-микрофонный массив студийного уровня и интеллектуальное управление

Записывайте кристально чистый звук с помощью встроенного массива из 8 микрофонов в лучшей камере для подкастинга VM20 Pro. Благодаря шумоподавлению на основе искусственного интеллекта, формированию диаграммы направленности и автоматической регулировке усиления камера обеспечивает превосходное качество звука с частотой дискретизации 48 кГц и разрядностью 16 бит и впечатляющим радиусом захвата до 5 метров.

Если вам нужна индивидуальная настройка звука, вы можете легко подключить внешний микрофон через порт USB-C с помощью входящего в комплект кабеля 2-в-1, чтобы дополнить свою камеру для подкастинга. Кроме того, вы можете полностью контролировать процесс на расстоянии с помощью входящего в комплект интеллектуального пульта дистанционного управления, который позволяет регулировать фокус, включать HDR, активировать две предустановленные позиции и корректировать кадр прямо во время съемки.

Характеристики:

Видео:

Диафрагма: f/1.8 ~ 3.4

Сенсор: 1/2 дюйма, Sony CMOS, 50 МП

Объектив и зум: 10-кратный оптический зум, 40-кратный гибридный зум

Поле зрения (D): в ширину 62,7 ° - 9,95 °

Поле зрения (H): в ширину 55,0 ° - 8,70 °

Поле зрения (V): в ширину 31,2 ° - 4,94 °

Разрешение:

Разрешение через USB: 4K 30 к/с

Разрешение через RJ45: 4K 30 к/с

Разрешение при записи на SD-карту: 4K 30 к/с

Разрешение через HDMI: 1080P 60 к/с

Беспроводная передача: 1080P 60 к/с

Соотношение сторон: 16:9

Кодек NV12: 4K 25 к/с

Кодек MJPEG: 4K 30 к/с

Кодек MP4: 4K 30 к/с

Аудио:

Тип микрофона: 8-элементный МЭМС-микрофон, пространственная всенаправленная матрица 360°

Чувствительность: -38 дБВ / Па, 94 дБ УЗД на частоте 1 кГц

Отношение сигнал / шум: 68 дБВ / Па, 94 дБ УЗД на частоте 1 кГц, взвешенное по шкале А

Частота дискретизации: 48 кГц, 16 бит

Шумоподавление: на основе искусственного интеллекта

Эффективная дальность приема: до 5 метров

Совместимость:

Операционные системы: Windows / macOS / Linux / ChromeOS

Программы для конференц-связи: Zoom / Google Meet / Microsoft Teams / Skype / Cisco Webex / GoToMeeting

Производственное оборудование: RØDECaster / ATEM Mini

Характеристики устройства:

Питание: через USB-C (5В / 2А)

Порт USB: USB 3.0 Type-C

Порт HDMI: HDMI 2.0

Порт RJ45: Ethernet 10 / 100 / 1000 Мбит/с (с POE)

Внешний микрофон: через порт USB-C, выходы 5 В-100 мА

Внешняя карта памяти: поддержка Micro SD (32 ГБ ~ 1 ТБ, UHS-I U3 / V30 или выше, exFAT)

Управление несколькими устройствами: поддержка RF433 для управления несколькими устройствами

Физические характеристики

Размеры: 139 x 72 x 98 мм

Размеры упаковки: 195 x 160 x 98 мм

Вес нетто: 595 г

Вес брутто: 1137 г

Комплектация: