Nearity Nuroum V11 – доступная Full HD / 2K веб-камера с ИИ шумоподавлением и физической шторкой объектива. Интеллектуальное шумоподавление устраняет такие посторонние звуки как шумы от работающей офисной техники, кондиционеров, клавиатуры и мышки, поэтому ваша речь передается максимально четко и внятно. Технология широкого динамического диапазона (WDR) оставляет ваше лицо светлым даже при сильном контровом свете (например, когда за вашей спиной находится окно). Шторка объектива гарантирует полную конфиденциальность.

Камера устанавливается на рамку монитора, ее также можно поставить на штатив или другое настольное крепление – стандартное резьбовое гнездо 1/4".

Характеристики

Камера

Объектив 3 мм f/2.2

Матрица 1/2.9" 4 Мп.

Поле зрения: 90°

Видео

Разрешение: QHD 2560 х 1440 30р или Full HD 1920 х 1080 60р

Без искажений геометрии

Подавление мерцания искусственного света

Автоматическая экспозиция и баланс белого

Поддержка UVC 1.1 / 1.5

YUV: 360 30р

MJPEG: 1440 30p или 1080 60p

Микрофоны

2 MEMS микрофона

Чувствительность: -26 дБ SPL при 1 кГц

Соотношение сигнал / шум: 65 дБА при 1 кГц

Эффективная дистанция подбора: 3 м

Максимальный уровень шумоподавления: 15 дБ

Размеры: 100 х 55 х 50 мм

Вес: 130 г

Подключение: USB 2.0 Type-A

Совместимые системы: Windows, Mac OS, Linux, Chrome OS