Компактная и легкая телескопическая тренога, которая может использоваться со светодиодными осветителями, фотовспышками, компактными или беззеркальными камерами, другими аксессуарами массой до 3 кг. Шарнирная головка позволяет отклонять установленное оборудование в пределах +/- 90°. Головка оснащена стандартным штативным винтом 1/4", сбоку располагается холодный башмак для дополнительного аксессуара. Сложив ножки, вы получите длинный монопод для съемки селфи.

Центральная колонна и ноги выполнены из алюминиевого сплава, остальные элементы – из АБС пластика. Замки клипсового типа позволяют быстро настроить высоту установки оборудования.

Характеристики