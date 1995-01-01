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Стойка Nearity NearStream CZT02, 50 - 160 см, до 3 кг

  • NearStream CZT02, 50 - 160 см, до 3 кг
  • NearStream CZT02, 50 - 160 см, до 3 кг
  • NearStream CZT02, 50 - 160 см, до 3 кг
  • NearStream CZT02, 50 - 160 см, до 3 кг
  • NearStream CZT02, 50 - 160 см, до 3 кг
  • NearStream CZT02, 50 - 160 см, до 3 кг
  • NearStream CZT02, 50 - 160 см, до 3 кг
  • NearStream CZT02, 50 - 160 см, до 3 кг
  • NearStream CZT02, 50 - 160 см, до 3 кг
  • NearStream CZT02, 50 - 160 см, до 3 кг
  • NearStream CZT02, 50 - 160 см, до 3 кг
Код товара:УТ-00085632
Артикул:AW-CZT02

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Компактная и легкая телескопическая тренога, которая может использоваться со светодиодными осветителями, фотовспышками, компактными или беззеркальными камерами, другими аксессуарами массой до 3 кг. Шарнирная головка позволяет отклонять установленное оборудование в пределах +/- 90°. Головка оснащена стандартным штативным винтом 1/4", сбоку располагается холодный башмак для дополнительного аксессуара. Сложив ножки, вы получите длинный монопод для съемки селфи.

Центральная колонна и ноги выполнены из алюминиевого сплава, остальные элементы – из АБС пластика. Замки клипсового типа позволяют быстро настроить высоту установки оборудования.

Характеристики

  • Материалы: алюминиевый сплав, пластик, силикон
  • Нагрузка: до 3 кг
  • Высота: от 50 до 160 см
  • Длина в сложенном виде: 50 см
  • Размах ног: 60 см
  • Количество секций: 4
  • Винт для крепления оборудования: 1/4"-20
  • Вес нетто: 590 г
  • Размер упаковки: 52.6 х 7.4 х 5.3 см
  • Страна производства: Китай