Стойка Nearity NearStream CZT02, 50 - 160 см, до 3 кг
Код товара:УТ-00085632
Артикул:AW-CZT02
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Описание
Компактная и легкая телескопическая тренога, которая может использоваться со светодиодными осветителями, фотовспышками, компактными или беззеркальными камерами, другими аксессуарами массой до 3 кг. Шарнирная головка позволяет отклонять установленное оборудование в пределах +/- 90°. Головка оснащена стандартным штативным винтом 1/4", сбоку располагается холодный башмак для дополнительного аксессуара. Сложив ножки, вы получите длинный монопод для съемки селфи.
Центральная колонна и ноги выполнены из алюминиевого сплава, остальные элементы – из АБС пластика. Замки клипсового типа позволяют быстро настроить высоту установки оборудования.
Характеристики
- Материалы: алюминиевый сплав, пластик, силикон
- Нагрузка: до 3 кг
- Высота: от 50 до 160 см
- Длина в сложенном виде: 50 см
- Размах ног: 60 см
- Количество секций: 4
- Винт для крепления оборудования: 1/4"-20
- Вес нетто: 590 г
- Размер упаковки: 52.6 х 7.4 х 5.3 см
- Страна производства: Китай