Беспроводная система Nearity NearStream AWM25T, 2TX+RX (USB-C), с кейсом
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Описание
NearStream AWM25T – это беспроводная система с 2 микрофонами и компактным передатчиком, который устанавливается в USB-C порт вашего смартфона, планшета или ПК. В комплекте также идет переходник для разъема Lightning (предыдущие модели iPhone). Благодаря дискретизации 32 кГц 16 бит, соотношению сигнал / шум 70 дБ и «умному» подавлению шума на основе алгоритмов ИИ он обеспечивает достаточно точную и качественную запись. Микрофон выдерживает максимальный уровень звукового давления 125 дБ, поэтому перегрузить его громкими звуками довольно сложно. Микрофоны крепятся на тело с помощью небольших клипс или магнитов.
Интеллектуальное шумоподавление и отключение звука
Технология ENC для фильтрации фоновых шумов, например, шума дорожного движения, обеспечивает кристально чистый звук, где бы вы ни находились: дома, на улице, в кафе или торговом центре. Она включена по умолчанию, для отключения необходимо коротко нажать кнопку питания передатчика – загорится желтый индикатор. Повторное нажатие включает ее обратно (зеленый индикатор). Входящая в комплект пушистая ветрозащита также помогает снизить уровень шума. Если вам нужно на короткое время полностью отключить звук, вы можете дважды нажать кнопку питания – микрофон перейдет в режим Mute (красный индикатор).
Стильный и компактный дизайн, стабильная передача сигнала
Микрофоны AWM25T размером с пуговицу, что обеспечивает лёгкость, малозаметность и комфортную посадку. Магнитный зажим и клипса на передатчике позволяют легко закрепить его на любой одежде. Благодаря усовершенствованной цифровой передаче звука в диапазоне 2.4 ГГц он обеспечивает надёжную беспроводную передачу звука, обеспечивая стабильный диапазон до 20 метров (на открытой местности, без препятствий).
Встроенный в микрофон аккумулятор обеспечивает до 6 часов непрерывной работы, а компактный зарядный чехол позволяет полностью зарядить оба передатчика одновременно всего за 1.5 часа. С чехлом общее время работы увеличивается до 36 часов — больше не нужно беспокоиться о разрядке аккумулятора в дороге.
Микрофонная система AWM25T поставляется предварительно сопряженной, поэтому настройка не требуется. Просто подключите приемник к смартфону, затем нажмите и удерживайте кнопку питания передатчика в течение 2 секунд, чтобы включить его. Передатчик и приемник подключатся друг к другу автоматически. Подключите наушники к порту USB-C приемника, чтобы отслеживать качество звука в режиме реального времени. Вы также можете подключить в порт USB-C кабель для зарядки смартфона во время съемки.
Характеристики
|Микрофон
|Тип микрофона:
|беспроводная микрофонная система
|Направленность:
|всенаправленный
|Частотная характеристика:
|20 Гц - 20 кГц
|Чувствительность:
|-42 дБ
|Соотношение сигнал / шум:
|70 дБ
|Эквивалентный уровень шума:
|24 дБ
|Максимум звукового давления (SPL):
|125 дБ
|Регулировка уровня:
|автоматическая
|Разрешение (для микрофонов с АЦП):
|36 кГц 16 бит
|Подключение:
|USB-C + адаптер на Lightning
|Комплектация:
|2 микрофона, приемник, зарядный кейс, адаптер для Lightning, 2 магнитные клипсы, 2 магнита (с проушинами для шнурка), 2 ворсовых ветрозащиты, кабель USB, чехол
|Беспроводная система
|Тип передачи:
|цифровая, 2.4 ГГц
|Число каналов:
|2
|Максимальная задержка:
|> 30 мс
|Передатчик
|Входы:
|нет
|Питание:
|встроенный аккумулятор 75 мАч
|Время работы:
|6 часов
|Размеры:
|диаметр 2.5 см
|Вес:
|8 г
|Приемник
|Выходы:
|USB-C для подключения наушников или сквозной зарядки телефона
|Питание:
|от подключенного устройства
|Время работы:
|не ограничено
|Размеры:
|3.8 х 2.3 х 0.8 см
|Вес:
|5 г
|Страна производства
|Страна производства:
|Китай