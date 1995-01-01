Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Беспроводная система Nearity NearStream AWM25T, 2TX+RX (USB-C), с кейсом

  • NearStream AWM25T, 2TX+RX (USB-C), с кейсом
  • NearStream AWM25T, 2TX+RX (USB-C), с кейсом
  • NearStream AWM25T, 2TX+RX (USB-C), с кейсом
  • NearStream AWM25T, 2TX+RX (USB-C), с кейсом
  • NearStream AWM25T, 2TX+RX (USB-C), с кейсом
  • NearStream AWM25T, 2TX+RX (USB-C), с кейсом
  • NearStream AWM25T, 2TX+RX (USB-C), с кейсом
  • NearStream AWM25T, 2TX+RX (USB-C), с кейсом
  • NearStream AWM25T, 2TX+RX (USB-C), с кейсом
  • NearStream AWM25T, 2TX+RX (USB-C), с кейсом
  • NearStream AWM25T, 2TX+RX (USB-C), с кейсом
  • NearStream AWM25T, 2TX+RX (USB-C), с кейсом
  • NearStream AWM25T, 2TX+RX (USB-C), с кейсом
  • NearStream AWM25T, 2TX+RX (USB-C), с кейсом
  • NearStream AWM25T, 2TX+RX (USB-C), с кейсом
  • NearStream AWM25T, 2TX+RX (USB-C), с кейсом
  • NearStream AWM25T, 2TX+RX (USB-C), с кейсом
  • NearStream AWM25T, 2TX+RX (USB-C), с кейсом
  • NearStream AWM25T, 2TX+RX (USB-C), с кейсом
  • NearStream AWM25T, 2TX+RX (USB-C), с кейсом
  • NearStream AWM25T, 2TX+RX (USB-C), с кейсом
  • NearStream AWM25T, 2TX+RX (USB-C), с кейсом
  • NearStream AWM25T, 2TX+RX (USB-C), с кейсом
Код товара:УТ-00085627
Артикул:AW-AWM25T

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

NearStream AWM25T – это беспроводная система с 2 микрофонами и компактным передатчиком, который устанавливается в USB-C порт вашего смартфона, планшета или ПК. В комплекте также идет переходник для разъема Lightning (предыдущие модели iPhone). Благодаря дискретизации 32 кГц 16 бит, соотношению сигнал / шум 70 дБ и «умному» подавлению шума на основе алгоритмов ИИ он обеспечивает достаточно точную и качественную запись. Микрофон выдерживает максимальный уровень звукового давления 125 дБ, поэтому перегрузить его громкими звуками довольно сложно. Микрофоны крепятся на тело с помощью небольших клипс или магнитов.

Интеллектуальное шумоподавление и отключение звука
Технология ENC для фильтрации фоновых шумов, например, шума дорожного движения, обеспечивает кристально чистый звук, где бы вы ни находились: дома, на улице, в кафе или торговом центре. Она включена по умолчанию, для отключения необходимо коротко нажать кнопку питания передатчика – загорится желтый индикатор. Повторное нажатие включает ее обратно (зеленый индикатор). Входящая в комплект пушистая ветрозащита также помогает снизить уровень шума. Если вам нужно на короткое время полностью отключить звук, вы можете дважды нажать кнопку питания – микрофон перейдет в режим Mute (красный индикатор).

Стильный и компактный дизайн, стабильная передача сигнала
Микрофоны AWM25T размером с пуговицу, что обеспечивает лёгкость, малозаметность и комфортную посадку. Магнитный зажим и клипса на передатчике позволяют легко закрепить его на любой одежде. Благодаря усовершенствованной цифровой передаче звука в диапазоне 2.4 ГГц он обеспечивает надёжную беспроводную передачу звука, обеспечивая стабильный диапазон до 20 метров (на открытой местности, без препятствий).

Встроенный в микрофон аккумулятор обеспечивает до 6 часов непрерывной работы, а компактный зарядный чехол позволяет полностью зарядить оба передатчика одновременно всего за 1.5 часа. С чехлом общее время работы увеличивается до 36 часов — больше не нужно беспокоиться о разрядке аккумулятора в дороге.

Микрофонная система AWM25T поставляется предварительно сопряженной, поэтому настройка не требуется. Просто подключите приемник к смартфону, затем нажмите и удерживайте кнопку питания передатчика в течение 2 секунд, чтобы включить его. Передатчик и приемник подключатся друг к другу автоматически. Подключите наушники к порту USB-C приемника, чтобы отслеживать качество звука в режиме реального времени. Вы также можете подключить в порт USB-C кабель для зарядки смартфона во время съемки.

Характеристики

Микрофон
Тип микрофона: беспроводная микрофонная система
Направленность: всенаправленный
Частотная характеристика: 20 Гц - 20 кГц
Чувствительность: -42 дБ
Соотношение сигнал / шум: 70 дБ
Эквивалентный уровень шума: 24 дБ
Максимум звукового давления (SPL): 125 дБ
Регулировка уровня: автоматическая
Разрешение (для микрофонов с АЦП): 36 кГц 16 бит
Подключение: USB-C + адаптер на Lightning
Комплектация: 2 микрофона, приемник, зарядный кейс, адаптер для Lightning, 2 магнитные клипсы, 2 магнита (с проушинами для шнурка), 2 ворсовых ветрозащиты, кабель USB, чехол
Беспроводная система
Тип передачи: цифровая, 2.4 ГГц
Число каналов: 2
Максимальная задержка: > 30 мс
Передатчик
Входы: нет
Питание: встроенный аккумулятор 75 мАч
Время работы: 6 часов
Размеры: диаметр 2.5 см
Вес: 8 г
Приемник
Выходы: USB-C для подключения наушников или сквозной зарядки телефона
Питание: от подключенного устройства
Время работы: не ограничено
Размеры: 3.8 х 2.3 х 0.8 см
Вес: 5 г
Страна производства
Страна производства: Китай