NearStream AM30U – студийный USB микрофон со встроенным интеллектуальным шумоподавлением. Цветная RGB подсветка с различными вариантами свечения отлично подходит для игровых стримов, а кронштейн-пантограф, идущий в комплекте, позволяет комфортно расположить микрофон у лица, чтобы улучшить качество звучания и устранить эффект эха. Микрофон работает как plug-and-play устройство, просто подключите его к компьютеру или игровой консоли (PlayStation 4 / 5, Xbox), он автоматически определится как микрофон и начнет работать.

Управление очень простое: верхняя рукоятка отвечает за уровень усиления, а нижняя – за громкость в наушниках (подключаются в стандартное гнездо 3.5 мм). Кнопка над рукоятками позволяет переключаться между режимами подсветки (короткое нажатие, постоянное свечение одним светом или переливы), два коротких нажатия активируют интеллектуальное шумоподавление (индикатор загорается синим), а долгое нажатие выключает микрофон (Mute, красный индикатор).

Микрофон обладает кардиоидной направленностью – это означает, что его капсюль отсекает посторонние шумы, идущие с других сторон. Оптимальное рабочее расстояние составляет 15-40 см: чем ближе микрофон к лицу, тем более глубоко звучит голос, и тем меньше добавляется посторонних шумов и эха (реверберации от стен). Съемная решетка (поп-фильтр) гасит шипящие и взрывные согласные, а также облегчает чистку микрофона: просто снимите ее и промойте с мылом под струей воды при необходимости. Пантограф, идущий в комплекте, можно установить на столешницы толщиной до 4.5 см. В комплекте идет настольная подставка с крепежом, микрофон также можно использовать с кронштейнами-пантографами: посадочная резьба 5/8" + переходник на 3/8".

NearStream AM30U хорошо подходит для записи подкастов, онлайн-стримов, видеоконференций и так далее. RGB подсветку можно выключить, когда это необходимо.

NearStream AM30U и AM35U – это две версии исполнения одного и того же микрофона. AM35U идет в комплекте с настольной подставкой, а AM30U – с пантографом.

Характеристики