Nanlite MixPad II 27C - это тонкая и легкая светодиодная панель RGBWW с удивительно ярким светом и возможностью переключения между жестким светом, рассеянным мягким светом и яркими цветами RGB. В основание встроено прочное крепление 5/8 дюйма с фиксацией регулировки наклона, позволяющее уверенно прикрепить его к подставкам. Мощный светодиодный осветитель, обеспечивающий впечатляющую универсальность, высокую точность цветопередачи, надежное качество сборки, встроенный настраиваемые эффекты, возможность работы от батареек NP-F (не входят в комплект), а также Bluetooth беспроводного управления с помощью бесплатного приложения NANLINK для iOS и Android.

Специальные аксессуары продаются отдельно, например, софтбокс, металлические шторки и соты. MixPad II 27C может переключаться между «традиционной» матрицей из нескольких светодиодов для жесткого света с большей яркостью, диффузной светодиодной панелью SMD для мягкого, приятного света и настраиваемой матрицей RGB для красочных, творческих эффектов одним нажатием кнопки.

Встроенный Bluetooth обеспечивает управление беспроводной связью с помощью бесплатного мобильного приложения NANLINK для iOS и Android. Вы можете создавать сцены, группировать 27C с другими источниками света и легко сохранять вызываемые предустановки.

Комплектация: