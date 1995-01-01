Nanlite FС-500C – сверхмощный светодиодный моноблок с регулируемой цветовой температурой белого, полноцветным RGB режимом (36 000 цветов), настраиваемыми спецэффектами и удобным дистанционным управлением через мобильное приложение. Для профессионального управления также предусмотрен порт DMX / RDM. Прибор работает с питанием от сети 100-240В (можно использовать практически в любой части света), а приобретаемый отдельно блок FC PowerController позволяет использовать прибор автономно, с питанием от 2 батарей V-Mount.

Регулируемая температура белого света позволяет точно согласовать освещение Nanlite FС-500C со светом от других источников, будь то вечернее уличное освещение, студийные осветители или солнечный свет. В дополнение к простой регулировке по Кельвинам также доступна точная цветовая коррекция зеленый-маджента +/-150%, в память прибора предустановлен режим имитации 151 цветного светофильтра. По новым индексам оценки цветопередачи SSI этот прибор показывает весьма хорошие показатели: 84 при 3200К и 71 при 5600К. По старому рейтингу CRI он набирает 95 пунктов.

В цветном RGB режиме на выбор предоставляется 36 000 цветов, настраивать которые можно как с помощью рукояток на корпусе прибора, так и дистанционно. Также доступно 15 спецэффектов (переливы по цвету / цветовой температуре / яркости, вспышки, имитация спецсигналов полиции, света от свечи / открытого огня и так далее), которые могут дополнительно настраиваться пользователем.

Эргономика переработана с учетом профессиональных требований: к примеру, нажатие кнопки на правой рукоятке быстро переключает между популярными настройками, а нажатие кнопки на левой рукоятке позволяет быстро выключить прибор (яркость 0%), а затем вернуться к прежней настройке повторным нажатием. Все параметры отображаются на ярком экране с диагональю 2".

Эффективная система воздушного охлаждения работает очень тихо, не мешая записи видео. Светодиодная матрица защищена стеклом, что гарантирует долговечность даже при интенсивном использовании. Кронштейн-лира позволяет свободно регулировать угол наклона прибора на стойке.

Комплектация

Осветитель FC-500C RGBW LED Spotlight

Блок питания

Рефлектор

Сетевой кабель питания 6 м

Кабель питания от блока до осветителя 3 м

Документация

Характеристики