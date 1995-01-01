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Осветитель Nanlite FC 500C RGBW LED, 2700-7500К, 500 Вт

  • FС 500C RGBW LED, 2700-7500К, 500 Вт
  • FС 500C RGBW LED, 2700-7500К, 500 Вт
  • FС 500C RGBW LED, 2700-7500К, 500 Вт
  • FС 500C RGBW LED, 2700-7500К, 500 Вт
  • FС 500C RGBW LED, 2700-7500К, 500 Вт
  • FС 500C RGBW LED, 2700-7500К, 500 Вт
  • FС 500C RGBW LED, 2700-7500К, 500 Вт
  • FС 500C RGBW LED, 2700-7500К, 500 Вт
  • FС 500C RGBW LED, 2700-7500К, 500 Вт
  • FС 500C RGBW LED, 2700-7500К, 500 Вт
  • FС 500C RGBW LED, 2700-7500К, 500 Вт
  • FС 500C RGBW LED, 2700-7500К, 500 Вт
  • FС 500C RGBW LED, 2700-7500К, 500 Вт
  • FС 500C RGBW LED, 2700-7500К, 500 Вт
  • FС 500C RGBW LED, 2700-7500К, 500 Вт
  • FС 500C RGBW LED, 2700-7500К, 500 Вт
  • FС 500C RGBW LED, 2700-7500К, 500 Вт
  • FС 500C RGBW LED, 2700-7500К, 500 Вт
  • FС 500C RGBW LED, 2700-7500К, 500 Вт
  • FС 500C RGBW LED, 2700-7500К, 500 Вт
  • FС 500C RGBW LED, 2700-7500К, 500 Вт
  • FС 500C RGBW LED, 2700-7500К, 500 Вт
  • FС 500C RGBW LED, 2700-7500К, 500 Вт
Код товара:УТ-00080988
Артикул:#12-8155C

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Nanlite FС-500C – сверхмощный светодиодный моноблок с регулируемой цветовой температурой белого, полноцветным RGB режимом (36 000 цветов), настраиваемыми спецэффектами и удобным дистанционным управлением через мобильное приложение. Для профессионального управления также предусмотрен порт DMX / RDM. Прибор работает с питанием от сети 100-240В (можно использовать практически в любой части света), а приобретаемый отдельно блок FC PowerController позволяет использовать прибор автономно, с питанием от 2 батарей V-Mount.

Регулируемая температура белого света позволяет точно согласовать освещение Nanlite FС-500C со светом от других источников, будь то вечернее уличное освещение, студийные осветители или солнечный свет. В дополнение к простой регулировке по Кельвинам также доступна точная цветовая коррекция зеленый-маджента +/-150%, в память прибора предустановлен режим имитации 151 цветного светофильтра. По новым индексам оценки цветопередачи SSI этот прибор показывает весьма хорошие показатели: 84 при 3200К и 71 при 5600К. По старому рейтингу CRI он набирает 95 пунктов.

В цветном RGB режиме на выбор предоставляется 36 000 цветов, настраивать которые можно как с помощью рукояток на корпусе прибора, так и дистанционно. Также доступно 15 спецэффектов (переливы по цвету / цветовой температуре / яркости, вспышки, имитация спецсигналов полиции, света от свечи / открытого огня и так далее), которые могут дополнительно настраиваться пользователем.

Эргономика переработана с учетом профессиональных требований: к примеру, нажатие кнопки на правой рукоятке быстро переключает между популярными настройками, а нажатие кнопки на левой рукоятке позволяет быстро выключить прибор (яркость 0%), а затем вернуться к прежней настройке повторным нажатием. Все параметры отображаются на ярком экране с диагональю 2".

Эффективная система воздушного охлаждения работает очень тихо, не мешая записи видео. Светодиодная матрица защищена стеклом, что гарантирует долговечность даже при интенсивном использовании. Кронштейн-лира позволяет свободно регулировать угол наклона прибора на стойке.

Комплектация

  • Осветитель FC-500C RGBW LED Spotlight
  • Блок питания
  • Рефлектор
  • Сетевой кабель питания 6 м
  • Кабель питания от блока до осветителя 3 м
  • Документация

Характеристики

  • Тип света: светодиодный
  • Мощность: 500 Вт
  • Освещенность:
    • на 1 м при 5600К, белый свет: 28770 лк (открытая лампа),
    • 57050 лк с рефлектором;
    • красный свет: 5660 лк (открытая лампа),
    • зеленый свет: 12930 лк (открытая лампа),
    • синий свет: 2240 лк (открытая лампа)
  • Световой поток:
    • 3200К: 33693 лм,
    • 5600К: 34980 лм
  • Цветовая температура: 2700K - 7500K (регулировка зеленый / маджента ±150)
  • Индекс CRI: 95
  • Индекс TLCI: 94
  • Регулировка мощности: 0-100% с шагом 0.1%
  • Дистанционное управление:
    • Bluetooth модуль (через мобильное приложение)
    • радиомодуль 2.4 ГГц для пульта ДУ WS-RC-C2 (пульт продается отдельно)
    • порт DMX/RDM для управления по кабелю
  • Работа от аккумулятора: необходимо приобрести блок питания FC PowerController на 2 батареи V-Mount
  • Работа от сети: сетевой адаптер 100-240В 50/60 Гц в комплекте
  • Система охлаждения: активная (вентилятор)
  • Байонет: Bowens
  • Тип крепления: на стойку 5/8"
  • Температура эксплуатации: -20℃ - 45℃
  • Вес: 3.91 кг осветитель + 2.24 кг сетевой блок питания
  • Размеры: 37.3 х 24.7 х 14.9 см осветитель + 28 х 11.3 х 9 см сетевой блок питания
  • Особые характеристики: индекс SSI 3200K: 84, индекс SSI 5600K: 71
  • Страна производства: Китай