Осветитель Nanlite FC 500C RGBW LED, 2700-7500К, 500 Вт
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Описание
Nanlite FС-500C – сверхмощный светодиодный моноблок с регулируемой цветовой температурой белого, полноцветным RGB режимом (36 000 цветов), настраиваемыми спецэффектами и удобным дистанционным управлением через мобильное приложение. Для профессионального управления также предусмотрен порт DMX / RDM. Прибор работает с питанием от сети 100-240В (можно использовать практически в любой части света), а приобретаемый отдельно блок FC PowerController позволяет использовать прибор автономно, с питанием от 2 батарей V-Mount.
Регулируемая температура белого света позволяет точно согласовать освещение Nanlite FС-500C со светом от других источников, будь то вечернее уличное освещение, студийные осветители или солнечный свет. В дополнение к простой регулировке по Кельвинам также доступна точная цветовая коррекция зеленый-маджента +/-150%, в память прибора предустановлен режим имитации 151 цветного светофильтра. По новым индексам оценки цветопередачи SSI этот прибор показывает весьма хорошие показатели: 84 при 3200К и 71 при 5600К. По старому рейтингу CRI он набирает 95 пунктов.
В цветном RGB режиме на выбор предоставляется 36 000 цветов, настраивать которые можно как с помощью рукояток на корпусе прибора, так и дистанционно. Также доступно 15 спецэффектов (переливы по цвету / цветовой температуре / яркости, вспышки, имитация спецсигналов полиции, света от свечи / открытого огня и так далее), которые могут дополнительно настраиваться пользователем.
Эргономика переработана с учетом профессиональных требований: к примеру, нажатие кнопки на правой рукоятке быстро переключает между популярными настройками, а нажатие кнопки на левой рукоятке позволяет быстро выключить прибор (яркость 0%), а затем вернуться к прежней настройке повторным нажатием. Все параметры отображаются на ярком экране с диагональю 2".
Эффективная система воздушного охлаждения работает очень тихо, не мешая записи видео. Светодиодная матрица защищена стеклом, что гарантирует долговечность даже при интенсивном использовании. Кронштейн-лира позволяет свободно регулировать угол наклона прибора на стойке.
Комплектация
- Осветитель FC-500C RGBW LED Spotlight
- Блок питания
- Рефлектор
- Сетевой кабель питания 6 м
- Кабель питания от блока до осветителя 3 м
- Документация
Характеристики
- Тип света: светодиодный
- Мощность: 500 Вт
- Освещенность:
- на 1 м при 5600К, белый свет: 28770 лк (открытая лампа),
- 57050 лк с рефлектором;
- красный свет: 5660 лк (открытая лампа),
- зеленый свет: 12930 лк (открытая лампа),
- синий свет: 2240 лк (открытая лампа)
- Световой поток:
- 3200К: 33693 лм,
- 5600К: 34980 лм
- Цветовая температура: 2700K - 7500K (регулировка зеленый / маджента ±150)
- Индекс CRI: 95
- Индекс TLCI: 94
- Регулировка мощности: 0-100% с шагом 0.1%
- Дистанционное управление:
- Bluetooth модуль (через мобильное приложение)
- радиомодуль 2.4 ГГц для пульта ДУ WS-RC-C2 (пульт продается отдельно)
- порт DMX/RDM для управления по кабелю
- Работа от аккумулятора: необходимо приобрести блок питания FC PowerController на 2 батареи V-Mount
- Работа от сети: сетевой адаптер 100-240В 50/60 Гц в комплекте
- Система охлаждения: активная (вентилятор)
- Байонет: Bowens
- Тип крепления: на стойку 5/8"
- Температура эксплуатации: -20℃ - 45℃
- Вес: 3.91 кг осветитель + 2.24 кг сетевой блок питания
- Размеры: 37.3 х 24.7 х 14.9 см осветитель + 28 х 11.3 х 9 см сетевой блок питания
- Особые характеристики: индекс SSI 3200K: 84, индекс SSI 5600K: 71
- Страна производства: Китай