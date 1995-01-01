Nanlite Forza 150 – светодиодный осветительный прибор. Используя стандартный рефлектор с углом рассеивания 60 градусов, Forza 150 излучает 27960 люкс на 1 метр (5600К). При этом поддерживается высокий средний показатель CRI / TLCI - 96 / 98, что обеспечивает точную цветопередачу. Регулировка светового потока от 100% до 0% позволяет быстро адаптировать Forza 150 к любой сцене без использования ND- или диффузных фильтров.

Благодаря активному бесшумному вентилятору Forza 150 может использоваться даже в самых чувствительных к звуку ситуациях. Forza 150 напрямую совместим со специальной линейкой модификаторов света Forza FM. Дополнительный адаптер крепления Bowens (продается отдельно) расширяет совместимость с огромным количеством модификаторов света, включая линейку полноразмерных софтбоксов Nanlite.

Запрограммированные спецэффекты позволяют легко имитировать креативные сценарии освещения, которые сложно воссоздать. Одним нажатием кнопки вы можете имитировать световые эффекты молнии, экрана телевизора, вспышки и неисправной лампочки (неисправная лампочка). На панели управления расположена точка подключения протокола DMX, позволяя быстро адаптировать прибор к любой системе, управляемой по DMX.

Дополнительно предлагается кабель-адаптер CB-DMX-3.5C-1/2 DMX. Этот кабель адаптирует штекер 3,5 мм к стандартному 5-контактному двойному XLR-разъему («папа-мама») для подключения к консоли DMX. Вы можете работать в любом месте независимо от наличия электроэнергии. Варианты питания включают AC Adaper (входит в комплект) или батарею V-Mount на 14,8 или 26 Вт через батарейную рукоятку (продается отдельно).

Комплектация: