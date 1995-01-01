Nanlite FC-300B - светодиодный осветительный прибор с питанием от сети переменного тока. В приборе FC-300B используется светодиодный модуль с изменяемым диапазоном цветовой температуры от 2700K до 6500K. Это позволяет быстро сбалансировать естественное или искусственное освещение без использования компенсационных фильтров. При этом поддерживается высокий средний показатель CRI / TLCI - 96 / 98, что обеспечивает точную цветопередачу.

Регулировка светового потока от 100% до 0% позволяет быстро адаптировать FC-300B к любой сцене без использования ND- или диффузных фильтров. Благодаря активному бесшумному вентилятору прибор может использоваться даже в самых чувствительных к звуку ситуациях. Запрограммированные спецэффекты позволяют легко имитировать креативные сценарии освещения. Прибор оснащен простыми и удобными элементами управления, Bluetooth для бесплатного приложения NANLINK для iOS и Android и 2,4G для дополнительных возможностей беспроводного управления.

Порт 3,5 мм позволяет управлять осветителем с помощью DMX/RDM. Головка FC-300B и блок питания разделены для облегчения общей конструкции. Блок питания оснащен страховочным ремнем, а также имеется быстросъемная пластина для большего количества вариантов монтажа (продается отдельно). Готовый к путешествию кофр. В комплект поставки FC-300B входит ударопрочный, устойчивый к коррозии кофр для переноски, поэтому вы можете безопасно путешествовать и хранить его, когда он не используется.

Комплектация: