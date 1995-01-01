Nanlite FC 120B – очень компактный и легкий светодиодный осветитель с высокой мощностью (120 Вт), изменяемой цветовой температурой, режимом спецэффектов и дистанционным управлением через мобильное приложение, беспроводной пульт ДУ или по кабелю (DMX / RDM). Прибор может работать как от сети, так и от батарей V-Mount (батарейная рукоятка продается отдельно). Из-за небольшого размера FC 120B использует маленький байонет FM Mount, но в комплекте идет переходник на стандартный Bowens.

Регулируемая температура белого света позволяет точно согласовать освещение Nanlite FC 120B со светом от других источников, будь то вечернее уличное освещение, студийные осветители или солнечный свет. По новым индексам оценки цветопередачи SSI этот прибор показывает весьма хорошие показатели: 82 при 3200К и 74 при 5600К. По старому рейтингу CRI он набирает 96 пунктов.

Прибор предлагает несколько вариантов дистанционного управления: через мобильное приложение Nanlink App, с помощью специального пульта WS-RC-C2 (продается отдельно) или по DMX / RMD кабелю, что позволяет использовать профессиональные DMX консоли (необходим кабель CB-DMX-3.5C-1/2, продается отдельно).

На выбор доступно 12 спецэффектов (переливы по цветовой температуре / яркости, фотовспышки, гроза, мерцание телеэкрана, свет от свечи / открытого огня / электросварки и так далее), которые могут дополнительно настраиваться пользователем.

Питание: Nanlite FC 120B может работать от мультивольтажного сетевого адаптера 100-240 Вольт, что позволяет пользоваться прибором в любом регионе мира. Также поддерживается питание USB Power Delivery от универсального внешнего USB аккумулятора (до 100 Вт) или питание от батарей V-Mount (рукоятка-адаптер продается отдельно).

Серия FC (как приборы начального уровня) выполняется в корпусах из пластика для снижения цены, в этом она отличается от флагманской линейки Forza, в которой используется металл и карбон. Небольшой вес FC 120B (около 1 кг) позволяет пользоваться осветителем «с рук»

Характеристики