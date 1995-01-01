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Шторки Nanlite BD-MPII11C для MixPad 11

  • BD-MPII11C для MixPad 11
  • BD-MPII11C для MixPad 11
  • BD-MPII11C для MixPad 11
  • BD-MPII11C для MixPad 11
  • BD-MPII11C для MixPad 11
  • BD-MPII11C для MixPad 11
  • BD-MPII11C для MixPad 11
  • BD-MPII11C для MixPad 11
  • BD-MPII11C для MixPad 11
Код товара:УТ-00078351
Артикул:#BD-MPII11C

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Прочные металлические шторки BD-MPII11C для светодиодной панели Nanlite MixPad 11 позволяют ограничить падение света, придать ему необходимую форму, вплоть до узкой полоски. Легко устанавливаются, надежно фиксируются и быстро снимаются, крепятся с помощью прилагаемых винтов 1/4". Шторки расширяют ваши возможности для креативного формирования света и контроля нежелательного рассеивания света на видео и фотосъемках.