Шторки Nanlite BD-MPII11C для MixPad 11
Код товара:УТ-00078351
Артикул:#BD-MPII11C
Товар не найден
Характеристики
Вес200 г
Размеры11.94 х 1.65 см
Описание
Прочные металлические шторки BD-MPII11C для светодиодной панели Nanlite MixPad 11 позволяют ограничить падение света, придать ему необходимую форму, вплоть до узкой полоски. Легко устанавливаются, надежно фиксируются и быстро снимаются, крепятся с помощью прилагаемых винтов 1/4". Шторки расширяют ваши возможности для креативного формирования света и контроля нежелательного рассеивания света на видео и фотосъемках.