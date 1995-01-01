Шторки Nanlite BD-MPII11C для MixPad 11

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Код товара: УТ-00078351 Артикул: #BD-MPII11C Код товара: УТ-00078351 Артикул: #BD-MPII11C Вес 200 г Размеры 11.94 х 1.65 см Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес 200 г Размеры 11.94 х 1.65 см Описание Прочные металлические шторки BD-MPII11C для светодиодной панели Nanlite MixPad 11 позволяют ограничить падение света, придать ему необходимую форму, вплоть до узкой полоски. Легко устанавливаются, надежно фиксируются и быстро снимаются, крепятся с помощью прилагаемых винтов 1/4". Шторки расширяют ваши возможности для креативного формирования света и контроля нежелательного рассеивания света на видео и фотосъемках. Видео Наш обзор

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