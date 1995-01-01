Батарейки Nanfu D / LR20, 2 шт.

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Код товара: УТ-00081989 Артикул: 850507 Код товара: УТ-00081989 Артикул: 850507 Тип батарейки D (R20) В упаковке (штук) 2 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Батарейки Тип батарейки D (R20) В упаковке (штук) 2 Описание Щелочные батарейки типоразмера D (LR20), 2 штуки в упаковке. По результатам независимых тестов батарейки Nanfu показывают результаты на уровне известных мировых брендов, они отлично подходят для устройств с высоким потреблением энергии (игрушки с моторами, фонарики, магнитолы и так далее). Бренд Nanfu занимает 85% внутреннего рынка Китая (на основании данных Nielsen China Alkaline Battery Industry Report 2023), компания обладает собственным производством и научно-исследовательским центром. Типоразмер: D (LR20)

Количество в упаковке: 2 шт.

Химический состав: щелочной

Не содержат ртуть и кадмий

Температура хранения: от -20° до +50° С

Срок хранения: 7 лет Видео Наш обзор

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