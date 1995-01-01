Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Батарейки Nanfu D / LR20, 2 шт.

  • D / LR20, 2 шт.
  • D / LR20, 2 шт.
  • D / LR20, 2 шт.
  • D / LR20, 2 шт.
  • D / LR20, 2 шт.
Код товара:УТ-00081989
Артикул:850507

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Щелочные батарейки типоразмера D (LR20), 2 штуки в упаковке. По результатам независимых тестов батарейки Nanfu показывают результаты на уровне известных мировых брендов, они отлично подходят для устройств с высоким потреблением энергии (игрушки с моторами, фонарики, магнитолы и так далее).

Бренд Nanfu занимает 85% внутреннего рынка Китая (на основании данных Nielsen China Alkaline Battery Industry Report 2023), компания обладает собственным производством и научно-исследовательским центром.

  • Типоразмер: D (LR20)
  • Количество в упаковке: 2 шт.
  • Химический состав: щелочной
  • Не содержат ртуть и кадмий
  • Температура хранения: от -20° до +50° С
  • Срок хранения: 7 лет