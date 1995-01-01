Батарейка Nanfu CR2032, 1 шт.
Код товара : УТ-00073815
Артикул : 864156
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Описание
Литиевая батарейка типа CR2032. Батарейки такого типа часто используются в таких устройствах как пульты дистанционного управления, часы, весы, автомобильные сигнализации, в медицинских приборах, измерительной аппаратуре и другой электронике. По результатам независимых тестов батарейки Nanfu показывают результаты на уровне известных мировых брендов.
Бренд Nanfu занимает 85% внутреннего рынка Китая (на основании данных Nielsen China Alkaline Battery Industry Report 2023), компания обладает собственным производством и научно-исследовательским центром.
- Типоразмер: CR2032
- Количество в упаковке: 1 шт.
- Химический состав: литиевый
- Не содержит ртуть и кадмий
- Температура хранения: от -18° до +50° С
- Срок хранения: 10 лет