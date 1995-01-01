Батарейка Nanfu CR2032, 1 шт.

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073815 Артикул : 864156

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Литиевая батарейка типа CR2032. По результатам независимых тестов батарейки Nanfu показывают результаты на уровне известных мировых брендов. Батарейки типа CR2032 часто используются в таких устройствах как пульты дистанционного управления, часы, весы, автомобильные сигнализации, в медицинских приборах, измерительной аппаратуре и другой электронике. Задать вопрос 250 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Литиевая батарейка типа CR2032. Батарейки такого типа часто используются в таких устройствах как пульты дистанционного управления, часы, весы, автомобильные сигнализации, в медицинских приборах, измерительной аппаратуре и другой электронике. По результатам независимых тестов батарейки Nanfu показывают результаты на уровне известных мировых брендов. Бренд Nanfu занимает 85% внутреннего рынка Китая (на основании данных Nielsen China Alkaline Battery Industry Report 2023), компания обладает собственным производством и научно-исследовательским центром. Типоразмер: CR2032

Количество в упаковке: 1 шт.

Химический состав: литиевый

Не содержит ртуть и кадмий

Температура хранения: от -18° до +50° С

Срок хранения: 10 лет

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