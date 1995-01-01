Батарейка Varta 9V / 6LR61 «Крона», 1 шт.
Код товара : УТ-00073816
Артикул : 888345
490 ₽
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Описание
Щелочная батарейка типа 9V (6LR61, «Крона»). По результатам независимых тестов батарейки Nanfu показывают результаты на уровне известных мировых брендов, они отлично подходят для устройств с высоким потреблением энергии (игрушки с моторами, фонарики, магнитолы и так далее).
Бренд Nanfu занимает 85% внутреннего рынка Китая (на основании данных Nielsen China Alkaline Battery Industry Report 2023), компания обладает собственным производством и научно-исследовательским центром.
- Типоразмер: 9V (6LR61, «Крона»)
- Количество в упаковке: 1 шт.
- Химический состав: щелочной
- Не содержит ртуть и кадмий
- Температура хранения: от -20° до +50° С
- Срок хранения: 7 лет
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