Батарейка Varta 9V / 6LR61 «Крона», 1 шт.

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073816 Артикул : 888345



Щелочная батарейка типа 9V (6LR61, «Крона»). По результатам независимых тестов батарейки Nanfu показывают результаты на уровне известных мировых брендов, они отлично подходят для устройств с высоким потреблением энергии (игрушки с моторами, фонарики, магнитолы и так далее). Задать вопрос 490 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Щелочная батарейка типа 9V (6LR61, «Крона»). По результатам независимых тестов батарейки Nanfu показывают результаты на уровне известных мировых брендов, они отлично подходят для устройств с высоким потреблением энергии (игрушки с моторами, фонарики, магнитолы и так далее). Бренд Nanfu занимает 85% внутреннего рынка Китая (на основании данных Nielsen China Alkaline Battery Industry Report 2023), компания обладает собственным производством и научно-исследовательским центром. Типоразмер: 9V ( 6LR61, «Крона»)

Количество в упаковке: 1 шт.

Химический состав: щелочной

Не содержит ртуть и кадмий

Температура хранения: от -20° до +50° С

Срок хранения: 7 лет

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