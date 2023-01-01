Компактный, легкий и устойчивый карбоновый штатив. К нововведениям относятся: отклоняемая в горизонтальное положение центральная штанга (промежуточные положения не предусмотрены), новые замки Quick Power Lock, быстро открывающиеся и надежно фиксирующие ноги в заданном положении, вращающийся пузырьковый уровень на верхней площадке и боковое гнездо Easy Link для установки дополнительных аксессуаров.