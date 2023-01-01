Штатив Manfrotto MT190CXPRO4 (карбоновый)
Код товара : УТ-00001116
Артикул : MT190CXPRO4
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Головка
продается отдельно
Материал
карбон (углепластик) + магниевый сплав
Углы наклона ног
25°, 46°, 66°, 88°
Высота со сложенной центральной штангой, см
135
Длина в сложенном положении
52.5 см
Наклон центральной штанги
есть, на 90°
Диаметр ног
24.8, 20.4, 16, 11.6 мм
Минимальная высота
8 см
Физические характеристики
Вес
1.65 кг
Вес (брутто), г
1.650
Описание
Компактный, легкий и устойчивый карбоновый штатив. К нововведениям относятся: отклоняемая в горизонтальное положение центральная штанга, новые замки Quick Power Lock, быстро открывающиеся и надежно фиксирующие ноги в заданном положении, вращающийся пузырьковый уровень на верхней площадке и боковое гнездо Easy Link для установки дополнительных аксессуаров.
Штатив изготавливается в Италии.
На данный товар распространяется стандартная гарантия сроком 1 год.