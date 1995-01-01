Объектив Зенит МС Зенитар-Н 16/2.8 Nikon
Код товара : УТ-00004721
Артикул : 20303
Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Nikon FX
Диаметр светофильтра, мм
26.5
Минимальная диафрагма
1/22
Минимальная дистанция фокусировки
0.3 м
Угол поля зрения
180° (по диагонали, для 35 мм)
Конструкция объектива
11 элементов в 7 группах
Физические характеристики
Вес
310 г
Размеры
64 х 49 мм
Комплектация
Комплектация
чехол, передняя крышка объектива, задняя крышка объектива, инструкция
Описание
МС Зенитар Н 16/2.8 (байонет Nikon) - популярный сверхширокоугольный объектив типа "рыбий глаз" (диагональный). На камерах 35-мм формата обладает углом поля зрения 180°. Оптическая схема состоит из 11 элементов в 7 группах, все линзы - с многослойным просветлением. Фокусировочное кольцо обладает длинным ходом, что обеспечивает плавную и точную наводку на резкость. Отдельное кольцо для управления диафрагмой позволяет быстро изменять ее значение. Объектив особенно популярен у видеооператоров, снимающих на зеркальные камеры - благодаря широкому углу поля зрения и большой глубине резкости он удобен для репортажа. Но видео - не единственный возможный вариант применения. Как и любой фишай, его можно использовать для создания творческих портретов, для захвата широкой перспективы в интерьерной и пейзажной съемке.
Зенитар 16/2.8 является самым доступным из производящихся фишай-объективов, при этом он обеспечивает весьма высокое качество изображения, не сильно уступающее лучшим образцам от именитых производителей.