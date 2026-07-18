Кабель MRM-Power High Speed H-H (состояние 5-) (б/у)



Код товара: УТ-00095577 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-07-18/20 Код товара: УТ-00095577 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-07-18/20 Тип аксессуара кабели Все характеристики MRM-Power High Speed H-H Код товара: 160577 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-

Комплектация: кабель

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Тип аксессуара Тип аксессуара кабели Описание MRM-Power High Speed H-H Код товара: 160577 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-

Комплектация: кабель

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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