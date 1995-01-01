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Фотоальбом Мирам -elite 10x15 см 300 фото Memo, Металлик 2

  • -elite 10x15 см 300 фото Memo, Металлик 2
  • -elite 10x15 см 300 фото Memo, Металлик 2
  • -elite 10x15 см 300 фото Memo, Металлик 2
  • -elite 10x15 см 300 фото Memo, Металлик 2
  • -elite 10x15 см 300 фото Memo, Металлик 2
  • -elite 10x15 см 300 фото Memo, Металлик 2
  • -elite 10x15 см 300 фото Memo, Металлик 2
Код товара:00000055908
Артикул:97231

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Фотоальбом на 300 фотографий формата 10х15 см.
Книжный переплет, кармашки для фотографий, поля для записи.
Цвет обложки: бордовый / коричневый / серый