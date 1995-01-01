Фотоальбом Мирам -elite 10x15 см 300 фото Memo, Металлик 2
Код товара:00000055908
Артикул:97231
Товар не найден
Характеристики
Тип фотоальбомаС кармашками
Формат фотографий (для альбомов с кармашками)10х15 см
Количество фотографий300 фото
Материал обложкиЭко-кожа / винил
Материал страницБумага
ТематикаКлассика
Количество листов / страниц100 страниц
Крепление фотографийкармашки
Крепление страницпрошивка
Описание
Фотоальбом на 300 фотографий формата 10х15 см.
Книжный переплет, кармашки для фотографий, поля для записи.
Цвет обложки: бордовый / коричневый / серый