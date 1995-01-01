Фотоальбом Мирам 500 фото 10х15 см., пластиковые листы на кольцах оранжевый
Код товара:УТ-00045619
Артикул:97644
Товар не найден
Характеристики
Тип фотоальбомаС кармашками
Формат фотографий (для альбомов с кармашками)10х15 см
Количество фотографий500 фото
Материал обложкиЭкокожа
Материал страницПластик
ТематикаКлассика
Количество листов / страниц100
Крепление фотографийкармашки
Крепление страницкольца
Описание
Альбом с кармашками для 500 фотографий формата 10х15 см. Страницы бумажные, без полей для подписи.
Тип крепления страниц: кольца.