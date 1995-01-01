Главная страница Фотоальбомы Фотоальбомы Мирам Фотоальбом Мирам 500 фото 10х15 см., пластиковые листы на кольцах оранжевый

Фотоальбом Мирам 500 фото 10х15 см., пластиковые листы на кольцах оранжевый

<







>



Код товара: УТ-00045619 Артикул: 97644 Код товара: УТ-00045619 Артикул: 97644 Тип фотоальбома С кармашками Формат фотографий (для альбомов с кармашками) 10х15 см Количество фотографий 500 фото Материал обложки Экокожа Материал страниц Пластик Тематика Классика Количество листов / страниц 100 Крепление фотографий кармашки Крепление страниц кольца Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Альбомы Тип фотоальбома С кармашками Формат фотографий (для альбомов с кармашками) 10х15 см Количество фотографий 500 фото Материал обложки Экокожа Материал страниц Пластик Тематика Классика Количество листов / страниц 100 Крепление фотографий кармашки Крепление страниц кольца Описание Альбом с кармашками для 500 фотографий формата 10х15 см. Страницы бумажные, без полей для подписи. Тип крепления страниц: кольца. Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.