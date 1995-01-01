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Фотоальбом Мирам 500 фото 10х15 см., пластиковые листы на кольцах оранжевый

  • 500 фото 10х15 см., пластиковые листы на кольцах оранжевый
  • 500 фото 10х15 см., пластиковые листы на кольцах оранжевый
  • 500 фото 10х15 см., пластиковые листы на кольцах оранжевый
  • 500 фото 10х15 см., пластиковые листы на кольцах оранжевый
  • 500 фото 10х15 см., пластиковые листы на кольцах оранжевый
Код товара:УТ-00045619
Артикул:97644

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Альбом с кармашками для 500 фотографий формата 10х15 см. Страницы бумажные, без полей для подписи.

Тип крепления страниц: кольца.