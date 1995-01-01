Главная страница Электроника Аксессуары Кабели Кабель More Choice K61Si Smart USB 2.4A для Apple 8-pin Magnetic 1м (Gold)

Кабель More Choice K61Si Smart USB 2.4A для Apple 8-pin Magnetic 1м (Gold)



Код товара: УТ-00047047 Артикул: K61Si Код товара: УТ-00047047 Артикул: K61Si Разъем кабеля USB тип А, Lightning Вес (брутто), кг 0.100 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Разъем кабеля USB тип А, Lightning Вес (брутто), кг 0.100 Описание Сила тока: 2.4 А

Ускоренный заряд: передача данных и зарядка девайсов происходит в несколько раз быстрее обычного провода

Разъем: отсоединяемый на магните.

Кабель: круглый, плотный, прочный, гибкий.

Наружное покрытие: тканевая оплетка

Длина: 1 м

Комплектация: Дата-кабель USB 2.4A, мини-каталог, коллекционная карта , игральные кубики

Цвета: Black, Red, Dark Grey, Gold, Silver Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.