Кабель More Choice K61Si Smart USB 2.4A для Apple 8-pin Magnetic 1м (Gold)
Код товара:УТ-00047047
Артикул:K61Si
Товар не найден
Характеристики
Разъем кабеляUSB тип А, Lightning
Вес (брутто), кг0.100
Описание
Сила тока: 2.4 А
Ускоренный заряд: передача данных и зарядка девайсов происходит в несколько раз быстрее обычного провода
Разъем: отсоединяемый на магните.
Кабель: круглый, плотный, прочный, гибкий.
Наружное покрытие: тканевая оплетка
Длина: 1 м
Комплектация: Дата-кабель USB 2.4A, мини-каталог, коллекционная карта , игральные кубики
Цвета: Black, Red, Dark Grey, Gold, Silver