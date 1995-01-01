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Кабель More Choice K61Si Smart USB 2.4A для Apple 8-pin Magnetic 1м (Gold)

Код товара:УТ-00047047
Артикул:K61Si

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Сила тока: 2.4 А
Ускоренный заряд: передача данных и зарядка девайсов происходит в несколько раз быстрее обычного провода
Разъем: отсоединяемый на магните.
Кабель: круглый, плотный, прочный, гибкий.
Наружное покрытие: тканевая оплетка
Длина: 1 м
Комплектация: Дата-кабель USB 2.4A, мини-каталог, коллекционная карта , игральные кубики
Цвета: Black, Red, Dark Grey, Gold, Silver