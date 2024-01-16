Микрофон Mirfak MC1P петличный, USB Type-C
Код товара:УТ-00051591
Артикул:MC1P Type-C
Товар не найден
Характеристики
Число каналов1
ВЧ фильтрНет
Соотношение сигнал / шум, дБ> 70 дБ
Механизм акустического преобразованияэлектретный конденсатор
Выходное сопротивление2200 Ом
Максимум звукового давления (SPL), дБ110 дБ
Чувствительность-32 дБ +/- 3 дБ
Комплектациямикрофон, крепление-крокодильчик, поролоновая ветрозащита
Минимальная частотная характиристика, Гц70 Гц
Питаниеот устройства
Максимальная частотная характиристика, Гц20 000 Гц
Направленностьвсенаправленный
ПодключениеUSB Type C
НаправленностьВсенаправленный
ШтекерUSB тип C
Запись звукаМоно
Тип микрофонаПетличный микрофон
Описание
Всенаправленный петличный микрофон для мобильных устройств и компьютеров с разъемом USB-C. Всенаправленный охват на 360° позволяет не беспокоиться за положение микрофона на одежде во время записи. Длинный кабель (3 метра) обеспечивает достаточное расстояние при съемке с вытянутой руки или с настольного штатива. Встроенный кабель заканчивается штекером USB-C: такой можно подключить ко многим современным смартфонам на Android, а также к ноутбукам и некоторым моделям iPad. Микрофон автоматически распознается телефоном при подключении, дополнительное питание не требуется.