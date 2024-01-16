Всенаправленный петличный микрофон для мобильных устройств и компьютеров с разъемом USB-C. Всенаправленный охват на 360° позволяет не беспокоиться за положение микрофона на одежде во время записи. Длинный кабель (3 метра) обеспечивает достаточное расстояние при съемке с вытянутой руки или с настольного штатива. Встроенный кабель заканчивается штекером USB-C: такой можно подключить ко многим современным смартфонам на Android, а также к ноутбукам и некоторым моделям iPad. Микрофон автоматически распознается телефоном при подключении, дополнительное питание не требуется.