Микрофон Mirfak MC1P петличный, 3.5 мм TRRS + Lightning (MFI)
Код товара:УТ-00051592
Артикул:MC1P Lighting MFI
Товар не найден
Характеристики
Число каналов1
ВЧ фильтрНет
Соотношение сигнал / шум, дБ> 70 дБ
Механизм акустического преобразованияэлектретный конденсатор
Выходное сопротивление2200 Ом
Максимум звукового давления (SPL), дБ110 дБ
Чувствительность-32 дБ +/- 3 дБ
Комплектациямикрофон, крепление-крокодильчик, поролоновая ветрозащита
Минимальная частотная характиристика, Гц70 Гц
Питаниеот устройства
Максимальная частотная характиристика, Гц20 000 Гц
Направленностьвсенаправленный
Подключение3.5 мм TRRS / Lightning
НаправленностьВсенаправленный
ШтекерLightning
Запись звукаМоно
Тип микрофонаПетличный микрофон
Описание
Всенаправленный петличный микрофон для смартфонов Apple (и не только). Всенаправленный охват на 360° позволяет не беспокоиться за положение микрофона на одежде во время записи. Длинный кабель (3 метра) обеспечивает достаточное расстояние при съемке с вытянутой руки или с настольного штатива. Встроенный кабель заканчивается штекером 3.5 мм TRRS: такой можно подключить к большинству смартфонов, а также к ноутбукам и некоторым моделям iPad. В комплекте также идет адаптер Lightning (MFI) для подключения к iPhone. Микрофон автоматически распознается телефоном при подключении, дополнительное питание не требуется.