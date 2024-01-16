Всенаправленный петличный микрофон, который можно использовать с фотоаппаратами, видеокамерами, диктофонами и рекордерами, а также с большинством смартфонов. Имеет всенаправленный охват на 360°. Длинный кабель (6 метров) позволяет подключить микрофон непосредственно в камеру, не используя удлинители или радиопередатчики. Стандартный штекер 3.5 мм с переключателем TRS (для камер) / TRRS (для смартфонов и ноутбуков). При использовании с камерами микрофону требуется отдельное питание (батарейка LR44), при записи на смартфон или ПК питание идет от записывающего устройства.

Капсюль микрофона заключен в металлический корпус, что обеспечивает высокую надежность и долговечность при частом использовании. В комплекте идет качественный чехол-ракушка для хранения и транспортировки.