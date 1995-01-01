Фоторамка Мирам A4, 21х29.7 см, белая (640261-A4)

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Код товара: УТ-00063528 Артикул: 640261-A4 Код товара: УТ-00063528 Артикул: 640261-A4 Размер фотографии 21х29.7 см (А4) Материал багета Пластик (ПВХ) Цвет багета Белый Количество фотографий 1 фото Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Размер Размер фотографии 21х29.7 см (А4) Материал багета Пластик (ПВХ) Цвет багета Белый Мультирама Количество фотографий 1 фото Описание Рамка для сертификатов, грамот и других документов формата А4 (21 х 29.7 см). Рельефный белый багет, минеральное стекло, задник выполнен из плотного листа оргалита. Предусмотрена металлическая проушина для крепления на стену, а вот ножка-подставка у этой модели отсутствует. Видео Наш обзор

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