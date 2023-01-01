Фоторамка Мирам A4, 21х29.7 см, белая (640261-A4)
Код товара : УТ-00063528
Артикул : 640261-A4
350 ₽
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Характеристики
Размер
Материал багета
Пластик (ПВХ)
Цвет багета
Белый
Размер фотографии
21х30 см
Описание
Рамка для сертификатов, грамот и других документов формата А4 (21 х 29.7 см). Рельефный белый багет, минеральное стекло, задник выполнен из плотного листа оргалита. Предусмотрена металлическая проушина для крепления на стену, а вот ножка-подставка у этой модели отсутствует.