Рамка для сертификатов, грамот и других документов формата А4 (21 х 29.7 см). Рельефный белый багет, минеральное стекло, задник выполнен из плотного листа оргалита. Предусмотрена металлическая проушина для крепления на стену, а вот ножка-подставка у этой модели отсутствует.
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