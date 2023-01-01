Рамка для сертификатов, грамот и других документов формата А4 (21 х 29.7 см). Рельефный белый багет, минеральное стекло, задник выполнен из плотного листа оргалита. Предусмотрена металлическая проушина для крепления на стену, а вот ножка-подставка у этой модели отсутствует.