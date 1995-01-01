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Фоторамка Мирам A4, 21х29.7 см, (640246-A4)

  • A4, 21х29.7 см, (640246-A4)
  • A4, 21х29.7 см, (640246-A4)
  • A4, 21х29.7 см, (640246-A4)
  • A4, 21х29.7 см, (640246-A4)
  • A4, 21х29.7 см, (640246-A4)
  • A4, 21х29.7 см, (640246-A4)
  • A4, 21х29.7 см, (640246-A4)
Код товара:УТ-00079971
Артикул:640246-A4

Товар не найден

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Описание
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Описание

Рамка для сертификатов, грамот, объявлений и других документов формата А4 (21 х 29.7 см). Багет из полистирола, задник из плотного листа оргалита, стекло минеральное. Имеется крепление для подвешивания на стену, ножка у этой модели отсутствует. Не упустите возможность добавить в свой дом или офис элегантный элемент декора.