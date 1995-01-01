Фоторамка Мирам A4, 21х29.7 см, (640246-A4)

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Код товара: УТ-00079971 Артикул: 640246-A4 Код товара: УТ-00079971 Артикул: 640246-A4 Размер фотографии 21х29.7 см (А4) Материал багета Пластик (ПВХ) Цвет багета Чёрный Количество фотографий 1 фото Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Размер Размер фотографии 21х29.7 см (А4) Материал багета Пластик (ПВХ) Цвет багета Чёрный Мультирама Количество фотографий 1 фото Описание Рамка для сертификатов, грамот, объявлений и других документов формата А4 (21 х 29.7 см). Багет из полистирола, задник из плотного листа оргалита, стекло минеральное. Имеется крепление для подвешивания на стену, ножка у этой модели отсутствует. Не упустите возможность добавить в свой дом или офис элегантный элемент декора. Видео Наш обзор

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