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Фоторамка Мирам A4, 21х29.7 см, черная с серебром (636477-A4)

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Код товара: УТ-00063526 Артикул: 636477-A4 Код товара: УТ-00063526 Артикул: 636477-A4 Размер фотографии 21х29.7 см (А4) Материал багета Пластик (ПВХ) Цвет багета Чёрный Количество фотографий 1 фото Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Размер Размер фотографии 21х29.7 см (А4) Материал багета Пластик (ПВХ) Цвет багета Чёрный Мультирама Количество фотографий 1 фото Описание Рамка для сертификатов, грамот и других документов формата А4 (21 х 29.7 см). Тонкий черный багет из пластика с серебристой окантовкой, минеральное стекло. Задник выполнен из листа оргалита, предусмотрены ножка-подставка и проушина для крепления на стену. Видео Наш обзор

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