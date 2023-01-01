Фоторамка Мирам A4, 21х29.7 см, черная с серебром (636477-A4)
Код товара : УТ-00063526
Артикул : 636477-A4
250 ₽
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Характеристики
Размер
Материал багета
Пластик (ПВХ)
Цвет багета
Чёрный
Размер фотографии
21х30 см
Описание
Рамка для сертификатов, грамот и других документов формата А4 (21 х 29.7 см). Тонкий черный багет из пластика с серебристой окантовкой, минеральное стекло. Задник выполнен из листа оргалита, предусмотрены ножка-подставка и проушина для крепления на стену.