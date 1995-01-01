Рамка для сертификатов, грамот и других документов формата А4 (21 х 29.7 см). Тонкий серебристый багет из пластика с золотой окантовкой, минеральное стекло. Задник выполнен из листа оргалита, предусмотрены ножка-подставка и проушина для крепления на стену.
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