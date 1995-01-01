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Фоторамка Мирам A4 21х29.7 см, золотистая (636411-A4)

  • A4 21х29.7 см, золотистая (636411-A4)
  • A4 21х29.7 см, золотистая (636411-A4)
  • A4 21х29.7 см, золотистая (636411-A4)
  • A4 21х29.7 см, золотистая (636411-A4)
  • A4 21х29.7 см, золотистая (636411-A4)
  • A4 21х29.7 см, золотистая (636411-A4)
  • A4 21х29.7 см, золотистая (636411-A4)
Код товара:УТ-00062160
Артикул:636411-A4

Товар не найден

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Описание
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Описание

Рамка для сертификатов, грамот, объявлений и других документов формата А4 (21 х 29.7 см). Тонкий рельефный багет золотого цвета выполнен из пластика, его ширина 14 мм, а толщина – 15 мм. Рамка вешается на стену – как вертикально, так и горизонтально, ножки для настольного размещения у нее нет. Задник из плотного листа оргалита прижимается с помощью металлических лепестков. Универсальный дизайн хорошо подойдет для любого интерьера.