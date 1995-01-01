Рамка для сертификатов, грамот, объявлений и других документов формата А4 (21 х 29.7 см). Тонкий рельефный багет золотого цвета выполнен из пластика, его ширина 14 мм, а толщина – 15 мм. Рамка вешается на стену – как вертикально, так и горизонтально, ножки для настольного размещения у нее нет. Задник из плотного листа оргалита прижимается с помощью металлических лепестков. Универсальный дизайн хорошо подойдет для любого интерьера.