Фоторамка Мирам A3, 29.7х42 см, бежевая (640245-A3)
Код товара:УТ-00090901
Артикул:640245-A3
Товар не найден
Характеристики
Размер фотографии29.7x42 см
Материал багетаПластик (ПВХ)
Цвет багетаБежевый
Количество фотографий1 фото
Описание
Рамка для сертификатов, грамот, постеров и других материалов формата А3 (29,7х42 см). Рельефный багет выполнен из полистирола, задник из плотного листа оргалита (ДВП) прижимается к нему несколькими гибкими металлическими стрелами, стекло небьющееся (прозрачный лист полистирола). Имеется два крепления для подвешивания на стену: как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Не упустите возможность добавить в свой дом или офис элегантный элемент декора!
Рамки Мирам производятся в России.