Рамка для сертификатов, грамот, постеров и других материалов формата А3 (29,7х42 см). Рельефный багет выполнен из полистирола, задник из плотного листа оргалита (ДВП) прижимается к нему несколькими гибкими металлическими стрелами, стекло небьющееся (прозрачный лист полистирола). Имеется два крепления для подвешивания на стену: как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Не упустите возможность добавить в свой дом или офис элегантный элемент декора!

Рамки Мирам производятся в России.