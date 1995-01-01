Фоторамка Мирам A3, 29,7х42 см, (636477-A3)

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Код товара: УТ-00079970 Артикул: 636477-A3 Код товара: УТ-00079970 Артикул: 636477-A3 Размер фотографии 29.7x42 см Материал багета Пластик (ПВХ) Цвет багета Чёрный Количество фотографий 1 фото Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Размер Размер фотографии 29.7x42 см Материал багета Пластик (ПВХ) Цвет багета Чёрный Мультирама Количество фотографий 1 фото Описание Рамка для сертификатов, грамот, постеров и других материалов формата А3 (29,7х42 см). Багет из полистирола, задник из плотного листа оргалита, стекло минеральное. Имеется крепление для подвешивания на стену, ножка у этой модели отсутствует. Не упустите возможность добавить в свой дом или офис элегантный элемент декора. Видео Наш обзор

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