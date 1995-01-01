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    Фоторамка Мирам 21х30 см, с паспарту, чёрный (П641877-8)

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    Код товара : УТ-00075776

    Артикул : П641877-8

    • 21х30 см, с паспарту, чёрный (П641877-8)
    • 21х30 см, с паспарту, чёрный (П641877-8)
    • 21х30 см, с паспарту, чёрный (П641877-8)
    • 21х30 см, с паспарту, чёрный (П641877-8)
    • 21х30 см, с паспарту, чёрный (П641877-8)
    • 21х30 см, с паспарту, чёрный (П641877-8)
    • 21х30 см, с паспарту, чёрный (П641877-8)

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    400 ₽

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    Характеристики
    Описание
    Видео
    Аксессуары
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    Описание

    Рамка для фотографий формата 21х30 см. Тонкий багет из полистирола (PS), задник из плотного листа оргалита прижимается с помощью 4 гибких металлических лепестков (стрел). Ножка позволяет разместить рамку на столе, полке или любой другой ровной поверхности – как вертикально, так и горизонтально. Также имеется крепление на стену. 

    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.