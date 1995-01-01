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Фоторамка Мирам 21х30 см, с паспарту, чёрный (П641877-8)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075776 Артикул : П641877-8

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Количество фотографий 1 фото Все характеристики Рамка для фотографий формата 21х30 см. Тонкий багет из полистирола (PS), задник из плотного листа оргалита прижимается с помощью 4 гибких металлических лепестков (стрел). Ножка позволяет разместить рамку на столе, полке или любой другой ровной поверхности – как вертикально, так и горизонтально. Также имеется крепление на стену. Задать вопрос 400 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Характеристики Размер Материал багета Полистирол Размер фотографии 21х30 см Цвет багета Чёрный Мультирама Количество фотографий 1 фото

Описание Рамка для фотографий формата 21х30 см. Тонкий багет из полистирола (PS), задник из плотного листа оргалита прижимается с помощью 4 гибких металлических лепестков (стрел). Ножка позволяет разместить рамку на столе, полке или любой другой ровной поверхности – как вертикально, так и горизонтально. Также имеется крепление на стену.

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