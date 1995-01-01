Фоторамка Мирам 21х30 см, с паспарту, чёрный (П641877-8)
Код товара : УТ-00075776
Артикул : П641877-8
400 ₽
Гарантия 14 дней
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Характеристики
Размер
Материал багета
Полистирол
Размер фотографии
21х30 см
Цвет багета
Чёрный
Мультирама
Количество фотографий
1 фото
Описание
Рамка для фотографий формата 21х30 см. Тонкий багет из полистирола (PS), задник из плотного листа оргалита прижимается с помощью 4 гибких металлических лепестков (стрел). Ножка позволяет разместить рамку на столе, полке или любой другой ровной поверхности – как вертикально, так и горизонтально. Также имеется крепление на стену.
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