Пластиковая рамка с акриловым стеклом предназначена для оформления фотографий, алмазных мозаик, вышивки, детских рисунков, картин. Каждая фоторамка, это эксклюзив, бережно созданный в небольшом поселке Никологоры, где опытные мастера, вложили весь свой творческий потенциал, для того, чтобы Вы могли насладиться качеством, красотой и элегантностью нашей продукции.

Цвет, дизайн, фактурные решения, направления моды рамок для фотографий, координирует наш собственный дизайнер интерьера. Рамка для фото 21х29,7 может размещаться как вертикально, так и горизонтально на стене. Фоторамка А4 станет отличным дополнением к подарку родным и близким. Экран рамки для картины, постера или фото выполнен из полистирола. Упаковка: пленка.