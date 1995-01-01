Фоторамка Мирам 20х30 см, 682244-8, белый с золотом
Код товара:УТ-00072065
Артикул:682244-8
Товар не найден
Характеристики
Размер фотографии20х30 см
Материал багетаПластик (ПВХ)
Цвет багетаЗолотистый, Белый
Количество фотографий1 фото
Описание
Рамка для фотографий, рисунков, постеров формата 20х30 см. Рамка вешается на стену – как вертикально, так и горизонтально, ножки для настольного размещения у нее нет. Задник из плотного листа оргалита прижимается с помощью металлических лепестков. Универсальный дизайн хорошо подойдет для любого интерьера.